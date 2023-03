Gałki, sworznie i zawleczki jako targowe trofea

Zakończone w minioną niedzielę kieleckie targi Agrotech po raz kolejny pokazały, że w gospodarstwie liczą się każde zaoszczędzone pieniądze, bo tak można chyba traktować kradzieże takich drobnych elementów jak chociażby zawleczki o większych łupach już nie mówiąc.

Sytuacja w rolnictwie staje się coraz cięższa, jednakże czy jest to usprawiedliwienie, aby na kolejnych już targach znikały drobne części pokroju zawleczek lub sworzni, których wartość nie przekracza kilkunastu złotych, a ostatnio nawet i sporo droższe elementy?

Kilka dni przed Agrotechem, bo dokładnie 14 marca, weszła w życie zmiana przepisów podnosząca z 500 do 800 zł granicę powyżej której kradzież jest już przestępstwem a nie wykroczeniem. Czyżby zatem złodzieje mieli się czuć już absolutnie bezkarnie i nie obawiać się żadnych konsekwencji?

Tego typu kradzieże drobniejszych elementów z wystawianych maszyn są właściwie plagą wszystkich polskich targów rolniczych. Nie ma tu znaczenia jaki producent wystawia maszyny, bo łupem złodziei padają wszystkie marki. Stąd też wszechobecne opaski zaciskowe, czyli popularne trytytki, na wszystkich drobnych elementach mogących zaginąć podczas wystaw.

Sworznie czy zawleczki łatwo wyciągnąć i potencjalnemu złodziejowi nie nastręczą wielu problemów, ale już kradzieże np. gałek od dźwigni zmiany biegów z ciągników wymagają większej pracy i zaparcia od złodzieja. Najlepsze jest to, że często te elementy raczej się złodziejowi nie przydadzą do niczego. Można zatem rozumować w ten sposób, że jest to swego rodzaju trofeum, którym można się chwalić w gronie znajomych…

Jednakże złodzieje nie ograniczają się już do takich drobnostek jak zawleczki, a potrafią chociażby kraść sporo większe elementy takie jak np. zaczepy, wykorzystując nieuwagę obsługi stoiska. Swego czasu głośno było również o kradzieży na targach plenerowych z jednej z nowoczesnych maszyn odbiornika nawigacji satelitarnej, co jest już zupełną ignorancją złodziei nieznających chyba możliwości nowoczesnych technologii…

Patrząc na tego typu zachowania, szczególnie w kontekście trwającej na Ukrainie wojny i zachowania ruskich sołdatów grabiących wszystko co się da, rodzi się pytanie po co takie kradzieże? Dla sportu? Dla satysfakcji? Bo chyba nie dla zysku?

Jedno jest pewne- tego typu działalność złodziei na targach chluby środowisku rolniczemu nie przynosi, i sami rolnicy jeśli zetkną się z takimi zachowaniami w swoim otoczeniu powinni je stanowczo potępiać.