Fusion Vario Plus, czyli prasoowijarka McHale z nowymi możliwościami

Prasoowijarka McHale Fusion Vario, która jest już od dłuższego czasu dostępna w ofercie irlandzkiego producenta zyskała obecnie nową przydatną funkcję. Tą funkcją, wcześniej nieobecną, jest możliwość owijania bel folią, a nie tylko siatką. Nowa maszyna, którą nazwano Fusion Vario Plus miała swoją premierę w czasie tegorocznych targów Agritechnica w Hanowerze.

McHale Fusion Vario Plus to w pełni automatyczna, zintegrowana prasoowijarka, która może nakładać folię lub siatkę na belę, zapewniając optymalny kształt i gęstość beli. Jak informuje producent Vario Plus może zapewnić jeszcze wyższą jakość paszy właśnie dzięki zastosowaniu systemu wiązania folią, co skutkuje lepszą jakością kiszonki i łatwiejszym późniejszym zadawaniem paszy.

To właśnie możliwość owijania folią jest w przypadku tej maszyny jedną z jej największych zalet, gdyż jak informuje producent folia nałożona na belę tworzy dodatkową warstwę owinięcia na największej powierzchni beli, jednocześnie ją lepiej spajając. Taką folię można rozciągnąć zgodnie z zaleceniami producenta, co jest współczynnikiem większym niż można uzyskać przy owijaniu siatką. Ta dodatkowa warstwa folii na beli zapewnić ma przede wszystkim wyższą jakość kiszonki, ponieważ folię można rozciągnąć bardziej niż siatkę. To z kolei powoduje usunięcie większej ilości powietrza ze sprasowanego materiału, co skutkuje lepszą jakością kiszonki.

Dodatkowo dzięki zastosowaniu folii do wiązania beli usuwanie i recykling folii jest łatwiejsze, ponieważ rolnikowi pozostaje tylko jeden rodzaj odpadów do recyklingu i może uniknąć nieprzyjemnej i czasochłonnej pracy polegającej na oddzielaniu siatki od plastiku.

Maszyna może formować bele siana i słomy o średnicy od 0,6 m do 1,68 m, a w przypadku sianokiszonki lub kiszonki produkuje bele o średnicy od 1 m do 1,45 m, tak aby umożliwić prawidłowe owinięcie.

Tym co jest niezwykle ważne dla osiągania najwyższych wydajności jest z pewnością odpowiedni podbieracz, dzięki któremu można unikać zatorów i tym samym przestojów w pracy. W tej konkretnej maszynie zastosowano system z podbieraczem Profi- Flo, w którym wykorzystano zwężający się kanał podający materiał z podbieracza w stronę rotora, a następnie komory prasowania. Ponadto zastosowano bardziej przesunięte do przodu ślimaki podające, które są ustawione pod kątem w stronę rotora, co dodatkowo maksymalizuje przepustowość.

W tym urządzeniu firma Mc Hale zastosowała dwa swoje opatentowane rozwiązania, czyli opatentowany system przenoszenia beli i opatentowany pionowy pierścień owijający. Dodatkowo prasoowijarka jest kompatybilna z Isobus i można ją obsługiwać za pomocą terminala ciągnika lub terminali ISO-Play 7 lub 12.