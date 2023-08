Elektryczna ładowarka JCB 403E to jedna z nowości jakie Agrihandler pokaże w Bednarach

Model 403E, który firma Agrihandler pokaże na Agro Show 2023 w Bednarach, to pierwsza w historii elektryczna ładowarka kołowa JCB, która zapewniać ma taki sam poziom wydajności jak model 403 Smart Power, ale przy zmniejszonym poziomie hałasu, wibracji i zerowej emisji, co czyni ją atrakcyjną propozycją dla niskoemisyjnych operacji z naciskiem na zieloną energię odnawialną.

Ładowarka jak informuje producent zapewnia najlepszą w swojej klasie wydajność dzięki największemu w swojej klasie standardowemu akumulatorowi o pojemności 20 kWh, zapewniając ciągłą wydajność w swoim sektorze rynku. Oferując udźwig wywracający 972 kg z widłami do palet i masę transportową 2671 kg, JCB 403E spełnia obowiązujące w UE normy dotyczące ciągnięcia przyczepy. Dostępna jest również opcja ciężkiej przeciwwagi, która dodatkowo zwiększa obciążenie wywracające o +118 kg i masę transportową o +123 kg.

Maszyna posiada akumulator litowo-jonowy o pojemności 20 kWh i 2 niezależne silniki elektryczne, jeden do zasilania hydrauliki, a drugi do napędzania elementu napędowego maszyny. Ponadto model 403E oferuje trzy tryby pracy przekładni. Pierwszym jest tryb zająca, gdzie maksymalna prędkość to 20 km/h. Kolejnym jest tryb żółwia z maksymalną prędkość8 km/h wykorzystywany dla lepszej modulacji prędkości, a także dłuższej żywotności baterii bez uszczerbku dla wydajności podnoszenia. Ostatnim jest zaś tryb ślimaka, gdzie maksymalna prędkość5km/h, którą można regulować w krokach co 0,5 km/h za pomocą pokrętła na nowym wyświetlaczu wielofunkcyjnym, co pozwala na precyzyjną kontrolę prędkości i precyzyjną kontrolę podczas pracy.

Operator może przełączać się między trzema trybami jazdy przekładni, naciskając 2 okrągłe przyciski znajdujące się w górnej części joysticka. Wybrany tryb transmisji jest oznaczony odpowiednią ikoną (ślimak/żółw/zając) na wyświetlaczu konsoli przedniej. Kiedy maszyna jest wyłączona, domyślnie zawsze będzie działać w trybie żółwia.

Ładowarka jest standardowo wyposażona w osie ZF dostępne z otwartym mechanizmem różnicowym lub blokadą mechanizmu różnicowego. Zintegrowana jednobiegowa skrzynia rozdzielcza zapewnia stały napęd na 4 koła w celu zwiększenia przyczepności w różnych warunkach. Dostępny jest wybór wąskich lub szerokich kół z bieżnikiem rolniczym lub przemysłowym, co zwiększa wszechstronność maszyny.

Z kolei konstrukcja końcówki ładowacza została przeniesiona z modelu 403-diesel, co pozwala na wykorzystanie tego samego zakresu osprzętu. Dostępne są dwie opcje ramienia ładowarki—standardowe podnoszenie i wysokie podnoszenie. Standardowe ramiona podnoszące zapewniają sworzeń o wysokości 2,9 m, podczas gdy opcja wysokiego podnoszenia zapewnia sworzeń o wysokości 3,1 m—wszystkie są standardowo wyposażone w szybkozłącze hydrauliczne, umożliwiające szybką zmianę osprzętu. Oba ramiona ładowarki zapewniają rzeczywiste podnoszenie równoległe.

Model 403E jest standardowo wyposażony w joystick, który zawiera jedną proporcjonalną dodatkową rolkę kontrolną umieszczoną na górze joysticka. Można określić do dwóch urządzeń pomocniczych, umożliwiając operatorowi dostęp do wszystkich funkcji ładowarki za pomocą jednej dźwigni w celu szybkiej obsługi maszyny

Nowa ładowarka jest wyposażona w dwa tryby hydrauliczne: tryb łopaty/łyżki i tryb wideł do palet. Tryb łopaty/łyżki zapewnia szybką dynamiczną reakcję, a tryb wideł do palet zapewnia precyzyjną kontrolę. Przełączanie pomiędzy dwoma trybami odbywa się za pomocą przełącznika umieszczonego na bocznej konsoli.

Standardowo montowana jest również programowalna dodatkowa funkcja stałego przepływu, która umożliwia maszynie zasilanie osprzętu napędzanego silnikiem. Natężenie przepływu w % można regulować na przednim wyświetlaczu za pomocą pokrętła wejściowego.

Akumulator modelu 403E jest zamontowany w tylnym podwoziu, co zapewnia lepszą stabilność maszyny, a pojemność 20 kWh zapewnia maksymalny czas pracy bez przestojów. Składające się z 4 modułów akumulatorów Hyperdrive o napięciu 48V zamontowanych równolegle, wytwarzają łączne napięcie 96 V i po jednym ładowaniu mogą zasilać maszynę przez cały dzień roboczy lub 4 godziny ciągłej pracy w mieszanym cyklu pracy.

JCB 403E ma wbudowaną ładowarkę pokładową, która umożliwia ładowanie maszyny z wielu różnych gniazd zasilania. Dodatkowo, obok ładowarki 403E można używać szybkiej zewnętrznej ładowarki JCB, aby skrócić czas ładowania i jeszcze bardziej zwiększyć produktywność.

Ładowarka kołowa 403E jest dostępna ze stałym lub składanym daszkiem, z całkowicie przeszkloną kabiną, która zostanie udostępniona w trzecim kwartale 2023 r. Stanowisko operatora zawiera teraz nowy cyfrowy wyświetlacz wielofunkcyjny, na którym można wybierać różne menu za pomocą nowego kontrolera obrotowego, ergonomicznie umieszczonego po prawej stronie joysticka ładowarki.

