Eksport produktów rolnych z Ukrainy do Bułgarii bez zgody bułgarskiego Ministerstwa Rolnictwa!

Rząd Bułgarii zgodził się na dalszą liberalizację systemu licencjonowania eksportu produktów rolnych z Ukrainy – od 2 lutego import nasion słonecznika do Bułgarii nie będzie musiał być zatwierdzony przez bułgarskie Ministerstwo Rolnictwa.

Poinformowało o tym ukraińskie Ministerstwo Gospodarki.

„Niedawno Republika Bułgarii zgodziła się na liberalizację systemu pozwoleń na wywóz jednego z tych towarów rolnych, a mianowicie nasion słonecznika. Od teraz uzyskanie pozwoleń na eksport słoneczników do Bułgarii nie będzie wymagało zgody Ministerstwa Rolnictwa i co za tym idzie odrębnych konsultacji z tym krajem. Powinno to uprościć eksport odpowiednich ukraińskich produktów. Będziemy kontynuować wspólny dialog z UE w sprawie pełnego rozliczenia eksportu krajowych produktów rolnych na terytorium krajów sąsiadujących – wyjaśnił wiceminister gospodarki Ukrainy – Przedstawiciel handlowy Ukrainy Taras Kachka” – czytamy w komunikacie.

Nie tego chyba oczekiwali bułgarscy producenci słonecznika. Jak widać, Ukraina nie poprzestaje na staraniach o swobodny wwóz swoich produktów do UE, co powinno być dla ostrzeżeniem także dla Polski, która właśnie rozmawia o licencjach na ukraiński eksport.