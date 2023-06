Dotacje z programu Młody Rolnik to 200 tys. zł. Warunki, termin naboru, wymagania (video)

Nabór do programu Młody Rolnik rozpocząć się ma 30 czerwca potrwać do 30 lipca tego roku. W obecnym wydaniu nastąpiły dość istotne zmiany, jeżeli przede wszystkim o kwotę, która uległa zwiększeniu do wspomnianych 200 tys. Niemniej jednak to nie jedyne zmiany.

Jak wyjaśniają specjaliści z firmy Pro Invest zajmującej się doradztwem rolniczym, Karolina Szałas i Grzegorz Przysucha, pomoc będzie wypłacana w 2 transzach. Osobą kwalifikującą się do programu jest rolnik, który ma ukończone 18 lat, ale nie więcej niż lat 40. Ponadto taka osoba powinna posiadać gospodarstwo, będzie tym gospodarstwem władać, kierować i nim zarządzać na własny rachunek.

Ponadto musi rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku, czyli ustala się to prowadzenie działalności rolniczej co do dnia, w którym ktoś się stał właścicielem współwłaścicielem posiadaczem bądź współposiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum jednego hektara.

Oczywiście młody rolnik powinien posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe albo je uzupełnić w terminie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy. W załączniku do rozporządzenia będzie szczegółowy wykaz studiów i zawodów jakie będą honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Idąc dalej w kierunku wymagań jakie trzeba spełnić to w dniu złożenia wniosku gospodarstwo musi posiadać odpowiednią wielkość ekonomiczną, co najmniej 15 tys. euro, a powierzchnia gospodarstwa jakie młody rolnik będzie tworzył nie może przekroczyć 300 ha (minimum to oczywiście średnia wojewódzka) i wielkości ekonomicznej 150 tys. euro. Co istotne struktura gospodarstwa może wyglądać w ten sposób, że co najmniej 50 proc. gruntów jest własnością, a pozostała część to dłgoterminowe dzierżawy, podczas, gdy w poprzednich naborach własnością musiało być 70 proc. ziemi.

Dla otrzymania wsparcia z tego programu konieczne jest uzbieranie przynajmniej 7 punktów, które są przyznawane w następujący sposób: 3 punkty już na wstępie będą za kwalifikacje zawodowe i umiejętności, czyli ukończenie szkoły. Za studia bądź technikum są to 4 punkty, a za szkołę zawodową 3 punkt. Co istotne punktowana będzie także różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność, jeżeli pomiędzy osobą przekazującą, a młodym rolnikiem będzie różnica wieku powyżej od 15 lat a mniej niż 25 lat to młody rolnik otrzymuje 3 punkty, a jeżeli różnica wieku będzie powyżej 25 lat otrzymuje 5 punktów. Ponadto za przejęcie gospodarstwa w całości mamy 4 punkty.

Dodatkowo punktowane jest m.in. uczestnictwo w systemach jakości za które są 2 punkty, a za rolnictwo ekologiczne 4 punkty, pod warunkiem, że 50 proc. użytków rolnych z tego gospodarstwo będzie w ekologii. Dodatkowe punkty będzie można uzyskać za produkcję zwierzęcą i co jest nowe w obecny rozdaniu jeżeli będzie 50 proc. wyliczonej wielkości ekonomicznej będzie stanowić produkcja zwierzęca młody rolnik będzie mógł otrzymać 2 punkty, prócz tego punkty będą za dotychczasową aktywność zawodową, czyli jeżeli osoba będzie ubezpieczona jako uczeń student w systemie dziennym, bądź będzie zarejestrowanym bezrobotnym będzie otrzymywała 1 punkt.

Co ciekawe w nowym naborze wprowadzono kryterium płci, czyli jeżeli beneficjenci zdobędą taką samą liczbą punktów, a będą to mężczyzna i kobieta, to pierwszeństwo będzie miała kobieta. Dodatkowo wprowadzono kryterium wieku, czyli młodsza osoba będzie miała pierwszeństwo przed starszą.

Po więcej ciekawych informacji odsyłamy do naszego webinarium na temat naborów w 2023 roku: