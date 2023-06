Dobry początek tygodnia na Matifie. Jak będą w tym roku plonować zboża w Unii Europejskiej?

Wczorajsza sesja na Matifie była pomyślna w przypadku pszenicy i kukurydzy, zaś cena rzepaku spadła. Giełda CBoT była wczoraj nieczynna. Komisja Europejska opublikowała w poniedziałek comiesięczny raport MARS, który mówi więcej o potencjalnych skutkach suszy dla upraw.

Cena pszenicy wzrosła o 2,25 EUR/t do 241 EUR/t, kukurydzy o 5 EUR/t do 242,25 EUR/t, zaś rzepaku spadła o 4,25 EUR/t do 469,25 EUR/t.

Specjaliści z serwisu Kaack zauważają, że ceny będą w dużej mierze zależały od pogody. A jak na suche warunki “zareagował” raport MARS? Plonowanie pszenicy szacowane jest na 5,7 t/ha wobec 5,79 przed miesiącem, co jest wynikiem przede wszystkim braku opadów we wschodnich Niemczech, Danii, Szwecji, republikach bałtyckich i północnej części Polski. Sucho jest także w krajach Beneluksu i północno-zachodniej Francji.

– W porównaniu z majowym raportem obniżono prognozę plonów jęczmienia ozimego z 6,0 do 5,91 t/ha, a żyta z 4,26 do 4,24 t/ha. W przypadku pszenżyta nastąpił nieznaczny wzrost z 4,32 do 4,33 t/ha. Dla wszystkich rodzajów zbóż ozimych prognozy nadal są powyżej średnich wyników z ostatnich pięciu lat – informuje Kaack.

Sucho jest także w głównych obszarach upraw w USA. Większe podwyżki hamuje rosyjska konkurencja; w portach czarnomorskich za pszenicę płaci się 209 EUR/t.

Jeśli chodzi o plonowanie rzepaku, to ma kształtować się ono na poziomie 3,29 t/ha wobec 3,34 t/ha w majowych prognozach, co nadal jest o 6% powyżej średniej z pięciu lat. Plony kukurydzy szacowane są w UE na 7,61 t/ha, czyli nieco poniżej szacunków z raportu z maja (7,64 t/ha). To i tak 29% więcej niż w bardzo złym dla kukurydzy zeszłym roku i 2% powyżej średniej z pięciu lat.