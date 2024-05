Sprzedaż działek ze spadku z gospodarstwa. Co z VAT i PIT?

Nieruchomość podatniczka nabyła jako spadek. Sprzedaż działek rolnych wyodrębnionych z nieruchomości będzie stanowić rozporządzanie majątkiem prywatnym, a w konsekwencji nie będzie opodatkowane VAT. Wprowadzenie kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej transakcji o charakterze incydentalnym i sporadycznym – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

W sprawie rozpoznanej przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 12 kwietnia 2024 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.178.2024.4.RS podatniczka złożyła wniosek o wyda nie interpretacji podatkowej. We wniosku podała, że jest właścicielką działek, wchodzących w skład gospodarstwa rolnego jej rodziców, które nabyła w spadku po mamie.

Przez cały okres posiadania działek podatniczka udostępnia je nieodpłatnie swojemu ojcu pod uprawy rolne. Dotacje z tytułu uprawy ziemi pobiera również ojciec.

Uchwałą rady gminy, na terenie których znajdują się działki przyjęto nowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym określono przeznaczenie terenu, na którym znajdują się nieruchomości na cele zabudowy mieszkalno-pensjonatowej. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego odbyła się z inicjatywy urzędu gminy.

Z powodów osobistych podatniczka postanowiła sprzedać działki. Ze względu na zbyt duży obszar nieruchomości i tym samym brak zainteresowania ze strony kupujących została zmuszona do podziału nieruchomości na mniejsze działki. Działki zamierza sprzedać wraz z udziałem w drogach, jedną działkę chce zachować na własne potrzeby.

Dla wszystkich działek podatniczka nie występowała o warunki techniczne przyłączy. Nie zamierza uzbrajać sprzedawanych działek w media oraz dokonywać ich uatrakcyjnienia. Działki podatniczka chce sprzedać na własny rachunek, nie będzie korzystała z pomocy biur pośrednictwa nieruchomości. Do tej pory nie podpisano umów przedwstępnych. Działki również nie są jeszcze wystawione na sprzedaż.

Podatniczka wraz z mężem nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT.

Podatniczka chciała wiedzieć, czy sprzedaż działek wyodrębnionych z nieruchomości, będzie stanowić rozporządzanie majątkiem prywatnym, a w konsekwencji nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Ponadto chciała wiedzieć, czy sprzedaż działek będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem podatniczki, sprzedaż działek wyodrębnionych z nieruchomości będzie stanowić rozporządzanie majątkiem prywatnym, a w konsekwencji nie będzie stanowiła czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Sprzedaż będzie miała charakter nieprofesjonalny i okazjonalny. Nieruchomość została nabyta jako spadek w 2008 r. Podkreśliła, że z racji posiadania nieruchomości nie czerpała z nich żadnych korzyści majątkowych. W ocenie podatniczki, sprzedaż działek nie spowoduje objęcia uzyskanego dochodu opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości – jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W omawianej sprawie nabycie nieruchomości nastąpiło w 2008 r., co oznacza, że termin pięciu lat, o którym mowa we wskazanym wyżej przepisie upłynął 31 grudnia 2013 r.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe. W uzasadnieniu decyzji podkreślił, że działalność jest zarobkowa, gdy jest zdolna do potencjalnego generowania zysku, a jej przeznaczeniem jest zapewnienie określonego dochodu. Działalność musi być tak prowadzona i ukierunkowana, aby była w stanie zyski faktycznie osiągnąć. Jednak brak zysku z podjętych działań noszących znamiona działalności gospodarczej nie oznacza, że działalność taka nie była faktycznie prowadzona. Prowadzenie działalności gospodarczej zawsze wiąże się z ryzykiem nieosiągnięcia dochodów.

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wymagają również, aby czynności wykonywane były w sposób zorganizowany i ciągły, przy czym możliwe jest osiąganie dochodów z tego rodzaju działalności bez spełnienia niektórych formalnych elementów organizacji (np. rejestracji urzędowej), ponieważ prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną, niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych.

Co do kryterium ciągłości w wykonywaniu działalności gospodarczej, to jego wprowadzenie przez ustawodawcę miało na celu wyeliminowanie z pojęcia działalności gospodarczej przedsięwzięć o charakterze incydentalnym i sporadycznym. Ciągłość w wykonywaniu działalności gospodarczej oznacza względnie stały zamiar jej wykonywania. Przez powtarzalność rozumie się cały szereg wielokrotnie powtarzanych czynności podejmowanych w konkretnym celu. Taki zespół wielokrotnie powtarzanych czynności, (nie zaś czynności sporadyczne, oderwane od siebie, nie powiązane ze sobą) w dziedzinie wytwórczej, usługowej lub handlowej podejmowanych w celach zarobkowych i na własny rachunek, można uznać za prowadzenie działalności gospodarczej.

W ocenie dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w omawianej sprawie planowana sprzedaż będzie incydentalna i nie nastąpi w ramach działalności handlowej, wykonywanej w sposób zorganizowany i ciągły zatem nie spowoduje powstania przychodu ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Skutki podatkowe planowanej sprzedaży nieruchomości należy zatem rozpatrywać na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT. W konsekwencji, sprzedaż nieruchomości nie będzie stanowiło dla podatniczki źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ okres pięciu lat, o którym mowa w tym przepisie upłynął i z tytułu transakcji sprzedaży nie będzie miała obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.