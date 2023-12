Do skupów nadal trafia duża ilość krów z likwidowanych stad bydła mlecznego: Ceny bydła mięsnego 07.12.2023

Zbliżamy się już do końcówki roku i zwykle w tym okresie ceny nieznacznie rosły, niestety w obecnym roku mamy raczej ich stabilizację lub nawet niewielkie spadki, co szczególnie widać w przypadku krów skupowanych w wadze żywej. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 07.12.23?

W skupach w dalszym ciągu widoczna jest podaż krów pochodzących z likwidowanych w ostatnim czasie stad bydła mlecznego, choć jak przyznają skupujący ilość trafiających do uboju krów mlecznych ulega już stopniowemu zmniejszeniu.

Patrząc zaś ogólnie rok do roku, ceny bydła są niższe o 6 -8 proc., ale trzeba wziąć pod uwagę, że taki rok jak ubiegły trafia się raz na kilkadziesiąt lat – mówi Jacek Zarzecki z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego. Dodaje również, że bieżące notowania należy odnieść do 2021 r., w porównaniu do którego są one o ponad 30 proc. wyższe.

Ceny na dzień 07.12.23 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,7 – 13,8 zł netto/kg

– jałówki 5,4-12,9 zł netto/kg

– krowy 4 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18,1 – 21,2 zł netto/kg

– jałówki 16,8 – 22 zł netto/kg

– krowy 13- 18,3 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.