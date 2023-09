Deutz-Fahr 6.4 z unikalną przekłądnią RV Shift debiutuje na Agro Show. Znamy cenę (video)

W czasie tegorocznej wystawy Agro Show w Bednarach firma Deutz-Fahr pokazała ciągnik 6130.4 RV Shift, który jest najmniejszym z gamy traktorów 6.4 wyposażonych w tę przekładnię.

Jak łatwo się domyśleć prezentowany na targach w Bednarach model 6130.4 RV Schift dysponuje mocą 130 KM, ale oprócz niego możemy znaleźć jeszcze większe modele dysponujące odpowiednio mocą 140 i 150 KM.

Jednakże tym co jest wyróżnikiem tych ciągników jest przekładnia RV Schift. Skrzynia ta bazuje na przekładni bezstopniowej, ale tym co ją od tej bezstopniówki odróżnia jest to, że w skrzyni bezstopniowej mamy nieskończenie wiele przełożeń, natomiast w RV-shifcie te przełożenia zostały wywołane układem sterowania elektronicznego i dzięki temu wrażenia z jazdy tym ciągnikiem są takie same jak wrażenia z jazdy ciągnikiem full powershift, gdzie mamy tylko zmianę przełożeń pod obciążeniem.

Modele serii 6.4 RV Schift są już w konfiguratorach dealerów Deutz-Fahr i można je zamawiać, a cena 130 konnego modelu prezentowanego na targach, który trzeba przyznać był bardzo bogato wyposażony, wynosi 417 tys. zł netto.