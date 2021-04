Unia Europejska zakaże produkcji mięsa?

Chyba nie ma już wątpliwości co do tego, że neutralność klimatyczna stała się głównym celem polityki Unii Europejskiej. Do 2050 roku emisja gazów cieplarnianych przez państwa członkowskie ma zostać całkowicie zatrzymana, a wg analiz za 18 proc. ich emisji odpowiada sektor produkcji mięsa. Nie bez przyczyny rolnicy pytają, co dalej…

Nie trzeba wielkich analiz, żeby czuć się zaniepokojonym zaistniałą sytuacją. Niepokoi się także Krajowa Rada Izb Rolniczych, która zareagowała na pogłoski o tym, że zakaz produkcji mięsa może stać się faktem. Europejscy dygnitarze już ostrzą sobie zęby na wprowadzenie zakazu promocji mięsa, a podobno gorącym orędownikiem całkowitego zakazu jego sprzedaży jest wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, F. Timmermans.

KRIR zapytała o to Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, to z kolei odpowiedziało… jak na urząd przystało:

– Ocena polityki wykazała, że zasadniczo osiągnęła swoje cele. Ocena nie wykazała większych niespójności z innymi politykami UE, ale stwierdzono, że polityka promocyjna może być lepiej dostosowana do priorytetów politycznych i w szczególności przyczynić się do realizacji celów strategii „od pola do stołu”. Przegląd polityki powinien zwiększyć jej wkład w zrównoważoną produkcję i konsumpcję, zgodnie ze zmieniającą się dietą, przy jednoczesnym utrzymaniu lub nawet zwiększeniu skuteczności polityki we wspieraniu konkurencyjności sektora rolno-spożywczego – czytamy w odpowiedzi Ministerstwa, zatem nie znajdujemy ani potwierdzenia, ani zaprzeczenia.

Niewiele więc się dowiadujemy. Wiemy natomiast, że polityka nowego Zielonego Ładu i strategia “Od pola do stołu” co najmniej budzą niepokój. Już teraz nie ma złudzeń, że dążą do ograniczenia produkcji zwierzęcej, a przecież prawdopodobnie to dopiero początek…