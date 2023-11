Cztery cylindry i 224 konie, ale po co? Fendt prezentuje nowe ciągniki z serii 600 (video)

Gama ciągników Fendt została uzupełniona o 4 nowe modele serii 600, które producent dedykuje dla średniej wielkości gospodarstw, tam gdzie nie jest wymagana bardzo duża moc, lub jako ciągniki pomocnicze dla największych gospodarstw. Podczas minionych targów Agritechnica widać było, że zainteresowanie tymi ciągnikami było olbrzymie, wiec można przypuszczać, że nowe traktory dobrze wpiszą się w potrzeby gospodarstw.

W skład nowej serii wchodzą 4 modele: Fendt 614 Vario, 616 Vario, 618 Vario i 620 Vario, legitymujące się mocą znamionową od 149 do 209 KM. Dodatkowo zastosowano we wszystkich tych modelach koncepcję dodatkowej mocy Fendt Dynamic Performance (DP). Rozwiązanie to zapewnia dodatkową moc w każdym modelu do 15 KM niezależnie od wykonywanej czynności (nie jest powiązana z prędkością jazdy, obciążenia WOM, czy hydrauliki), czyli zawsze wtedy gdy jest ona potrzebna. Dzięki temu najmocniejszy z gamy Fendt 620 Vario osiąga moc maksymalną do 224 KM.

Producent bardzo mocno podkreśla fakt, że w ciągnikach serii 600 Vario zastosowano zupełnie nowe 4-cylindrowe silniki. Są to zaprojektowane całkowicie od nowa silniki AGCO Power CORE50 o pojemności skokowej 5 l, które w połączeniu z koncepcją niskich obrotów Fendt iD pozwalają na uzyskiwanie głównego zakresu roboczego przy obrotach od 1350 do 1800 obr./min., co przekładać się ma na niskie zużycie paliwa.

Ponadto w maszynach serii 600 Vario zastosowano przekładnię znaną z Fendta 700 Vario 7. generacji. Jej istotą jest to, że podstawę napędu stanowi jednostopniowy układ napędowy z niezależnym sterowaniem osią przednią i tylną. Przekładnia stale mierzy poślizg na wszystkich czterech kołach i precyzyjnie reguluje przeniesienie mocy. Takie rozwiązanie oznacza dla użytkownika również to, że nie jest już konieczne przełączanie ręczne pomiędzy trybem polowym a drogowym. Z kolei efekt „pull-in-turn” powoduje wciąganie w zakręt maszyny przez niezależne sterowanie osiami podczas zawracania. Efektem m.in. tego rozwiązania jest niski promień skrętu, który wynosi zaledwie 10,2 m na ogumieniu przednim 540/65 R30.