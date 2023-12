Czesław Sekierski ministrem rolnictwa. Kołodziejczak w ministerstwie

Dziś Donald Tusk przedstawia skład przyszłej Rady Ministrów. Wiemy już oficjalnie, że ministrem rolnictwa zostanie poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego Czesław Sekierski.

– Człowiek doświadczony, a ciągle pełen energii i jestem przekonany, że polskie rolnictwo będzie miało w osobie pana ministra kogoś bardzo kompetentnego. Do pomocy panie ministrze będzie pan miał w ministerstwie Michała Kołodziejczaka – poinformował w Sejmie Donald Tusk.

– To jest z pewnością bardzo obiecujący duet. Polscy rolnicy, mieszkanki i mieszkańcy polskiej wsi, ale przede wszystkim rolnicy i rolniczki zobaczą, co to na prawdę znaczy twarda, kompetentna i zdecydowana walka o ich interesy – dodał Tusk.

– Nie ma w tym przypadku, pan poseł Kołodziejczak jako pierwszy podniósł krzyk, kiedy przez waszą nieudolność polscy rolnicy zamarli ze strachu, kiedy zaczęła się wlewać ta niekontrolowana fala produktów z Ukrainy. Nie ma sensu obwiniać Ukraińców, bo to wy odpowiadacie za to. Gdyby tam był Sekierski i Kołodziejczak, nie byłoby tych dziwnych, naprawdę czasami bardzo podejrzanych sytuacji na naszej granicy. I te złote żniwa dla niektórych, którzy pod waszym protektoratem dorobili się na tym, te złote żniwa się właśnie kończą – zwrócił się do części w której zasiadają posłowie Prawa i Sprawiedliwości.

Zaprzysiężenie nowego gabinetu ma odbyć się jutro.