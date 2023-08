Claas wraca do gry w gamie kompaktowych ciągników. Nowe serie Elios i Axos

W połowie lipca na międzynarodowej konferencji prasowej w Niemczech firma Claas pokazała nie tylko największe w swojej historii modele Xerion, ale zaprezentowano również coś dla mniejszych gospodarstw, czyli ciągniki serii Elios 200 i 300 oraz Axos 200 o mocach od 75 do 103 KM, których jest łącznie 9 modeli.

Traktory serii Elios są dostępne w ofercie Claas od wielu lat i modele zaprezentowane w lipcu to ich kolejne, zmodernizowane wcielenie. Natomiast modele Axos były kiedyś przez firmę oferowane i obecnie ponownie ciągniki pod tą nazwą dołączają do gamy modelowej. Wszystkie te modele będą produkowane nie we Francji w fabryce w Le Mans, a we Włoszech w fabryce Carraro Agritalia, podobnie jak małe traktory wielu innych marek ciągników.

Sercem wszystkich ciągników serii Elios 200 i 300 oraz Axos 200 są czterocylindrowe silniki FPT z turbiną oraz z wtryskiem common rail i normą emisji spalin Stage V. Jest to jednostka o pojemności 3,6 l (tylko w Elios 210 jest silnik czterocylindrowy 3,4 l o mocy 75 KM) o ciśnieniu wtrysku 1800 barów, turbosprężarką Wastegate, chłodnicą międzystopniową oraz wentylatorem wiskotycznym generująca moc maksymalną od 85 do 103 KM w zależności od modelu.

Zbiornik paliwa w seriach Axos 200 i Elios 300 ma pojemność 105 litrów, a w Elios 200 mieści on 95 litrów. Ponadto ciągniki tych serii posiadają dodatkowy zbiornik o pojemności 10 litrów na AdBlue. Oczyszczanie spalin zgodnie ze Stage V odbywa się we wszystkich modelach za pomocą katalizatora SCR (oprócz modelu Elios 210), filtra cząstek stałych (DPF), katalizatora oksydacyjnego (DOC) oraz zewnętrznego chłodzonego układu recyrkulacji spalin (EGR). Co ważne wszystkie te podzespoły są umieszczone poza zasięgiem wzroku operatora pod maską, dzięki czemu nic nie ogranicza widoczności.

W kwestii przekładni to seria Elios 200 może być wyposażona w skrzynię mechaniczną z 4 biegami podzielonymi na 3 grupy z podwójną redukcją mechaniczną i mechanicznym przełączaniem nawrotnym, lub w wersję z dwustopniowym przełączaniem pod obciążeniem Twinshift i hydraulicznym przełączaniem nawrotnym Reversshift. Obie przekładnie oferują 24 biegi do przodu i 12 do tyłu, z czego 8 biegów w głównym zakresie roboczym między 5 a 15 km/h.

Większe serie Axos 200 i Elios 300 są z kolei wyposażone w 5-biegową przekładnię z 30 biegami do przodu i 15 do tyłu, która oferuje nawet 10 biegów w głównym zakresie roboczym. Przełączanie pod obciążeniem Twinshift dla zwiększenia siły uciągu o 20% za naciśnięciem przycisku oraz elektrohydrauliczne przełączanie nawrotne Revershift są tutaj dostępne w standardzie.

Również układ hydrauliczny i tylny TU są na bardzo dobrym jak dla tej klasy ciągników poziomie. Z udźwigiem od 3200 do 3350 kg traktory serii Elios 200 i 300 oraz Axos 200 powinny z łatwością poradzić sobie z podnoszeniem narzędzi przeznaczonych dla traktorów tej mocy. Opcjonalnie wszystkie typy mogą zostać wyposażone w podnośnik przedni o udźwigu 3200 kg. Standardowo we wszystkich wspomnianych modelach jest montowana pompa o wydajności 87 l/min w otwartym układzie hydraulicznym. Opcjonalnie trzy serie dzięki trzeciej pompie mogą uzyskać wydajność na poziomie nawet 114 l/min.

Dla tego wyposażenia jako alternatywa dla seryjnej obsługi mechanicznej w serii Elios 300 i Axos 200 można zmówić wariant elektrohydrauliczny z obsługą za pomocą joysticka Electropilot i łopatek zmiany biegów. Z tyłu dla serii Elios i Axos dostępne są maksymalnie trzy zawory hydrauliczne dwustronnego działania i bezciśnieniowy powrót. W przypadku ciągników Elios 300 i Axos 200 z trzecią pompą z tyłu oferowany jest czwarty zawór dwustronnego działania. Ponadto wszystkie te ciągniki mogą zostać wyposażone w dwa centralne zawory dwustronnego działania do użytku z ładowaczami czołowymi, na plantacjach lub w zastosowaniach komunalnych.