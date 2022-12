CIECH Sarzyna udoskonala proces obsługi klienta. Udziela informacji całodobowo, przez siedem dni w tygodniu

CIECH Sarzyna udoskonala proces obsługi klienta. Wykorzystuje do tego narzędzia działające w oparciu o sztuczną inteligencję

CIECH Sarzyna coraz większy nacisk kładzie nie tylko na rozszerzanie i unowocześnianie swojej oferty produktowej, ale także na udoskonalanie procesu obsługi klienta. Dostępny na stronie internetowej spółki inteligentny chatbot „Cieszek”, a także uruchomiony w ostatnim czasie i stanowiący istotne wsparcie dla klasycznej infolinii telefonicznej voicebot (asystent głosowy), umożliwiają udzielanie niezbędnych informacji całodobowo, przez siedem dni w tygodniu.

Wdrażanie rozwiązań opartych na AI (artificial intelligence, czyli sztuczną inteligencję) w procesie obsługi klienta staje się coraz silniejszym trendem. Jest to widoczne w wielu branżach – nie tylko w biznesie AGRO. Narzędzia działające w tej technologii pozwalają zarówno na istotną automatyzację, jak i przyspieszenie reakcji na zapytania płynące ze strony klientów. Dzięki temu współpraca zyskuje na dynamice i staje się efektywniejsza. Wykorzystanie inteligentnych chatbotów i voicebotów stanowi więc naturalną odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują jak najszybszej odpowiedzi na zadawane firmie pytania dotyczące chociażby produktów, usług, przebiegu procesu zakupowego, aktualnych promocji czy obsługi posprzedażowej.

CIECH Sarzyna innowacyjne rozwiązania marketingowo-informatyczne wdraża już od kilku lat. Już w październiku ubiegłego roku, na swojej stronie ciechagro.pl udostępniła zupełnie nowy kanał komunikacji – chatbot „Cieszek”. Jego celem jest przede wszystkim automatyzacja procesów sprzedażowych, poprawienie jakości obsługi klienta w kanale digital oraz pozyskanie nowych klientów za pośrednictwem strony internetowej. Co istotne, to rozwiązanie sprawdza się doskonale i jest bardzo funkcjonalne także w przypadku użytkowników przeglądających stronę internetową spółki za pośrednictwem smartfonów.

„Cieszek” – wirtualny doradca CIECH Sarzyna – jest w stanie udzielić wsparcia w zakresie aktualnej oferty produktowej, a także doradzić w kwestii upraw i stosowania poszczególnych produktów. Za pośrednictwem tego chatbota można również m.in. uzyskać informacje nt. programu lojalnościowego firmy.

Obecne CIECH Sarzyna uruchomiła nową usługę – asystenta głosowego (voicebota), z którego wsparcia można skorzystać dzwoniąc na numer infolinii. To nowoczesne rozwiązanie, a jego skuteczność wynika z wykorzystania w nim technologii tzw. machine learning (uczenia maszynowego). Stworzony w tej technologii asystent głosowy stanowi alternatywę dla klasycznej infolinii, a jego przewagą jest jego praktycznie nieograniczona dostępność – klienci mogą z niego skorzystać przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Oczywiście w przypadku nietypowych czy bardziej złożonych zapytań, voicebot został zaprojektowany w taki sposób, by w razie potrzeby przekierować rozmowę do odpowiednich konsultantów, którzy wciąż pozostają do dyspozycji.

– W CIECH Sarzyna stawiamy na nowoczesność oraz innowacje. Dążymy do nowatorskich rozwiązań, nie tylko w kontekście naszych produktów, ale także w pozostałych obszarach prowadzonego przez nas biznesu, ze szczególnym naciskiem na obsługę klienta. Stąd też wykorzystanie w procesie komunikacji narzędzi, których działanie zostało oparte na AI, było dla nas oczywistym wyborem. Jestem przekonany, że na trudnym i wymagającym rynku Agro, udoskonalanie i unowocześnianie ścieżek komunikacji z klientami znajduje bezpośrednie przełożenie na efektywność prowadzonych działań, a także ma kluczowe znaczenie dla budowania trwałej przewagi konkurencyjnej oraz silnego, stabilnego biznesu – podsumowuje Sebastian Kostrubała, dyrektor marketingu i obsługi sprzedaży w Grupie CIECH.