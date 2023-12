Sztuczna inteligencja prognozuje ceny pszenicy, rzepaku i kukurydzy

W poniedziałek aplikacja Agripreis opublikowała prognozę dla marcowych kontraktów na pszenicę, rzepak i kukurydzę na giełdzie Matif. Wg prognozy wygenerowanej przez sztuczną inteligencję, trend ma być spadkowy, a jej sprawdzalność w przypadku pszenicy oceniana jest na 69 procent.

Cena pszenicy prognozowana jest przez AI na 226,25 EUR/t, a więc tutaj spadek nie jest duży. Cena kukurydzy miałaby spaść na Matifie do 194,75 EUR/t 28 lutego 2024 roku przy sprawdzalności prognozy 72%. W przypadku rzepaku miałoby to być 430,5 EUR/t przy postępującej dynamice spadku od połowy stycznia, sprawdzalność prognozy oceniono na 59%.

Sztuczna inteligencja wkracza do coraz to większej ilości dziedzin naszego życia. Tym razem start-up Pigright AI GmbH postanowił wykorzystać ją do generowania prognoz cen produktów rolnych na światowych giełdach.

Aplikacja prognozuje ceny na podstawie milionów danych; wykorzystuje w tym celu m.in. dane historyczne, trendy, prognozy, statystyki, ale także dane makroekonomiczne.

Na efekty i sprawdzalność prognoz sztucznej inteligencji w przewidywaniu cen przyjdzie nam na pewno jeszcze zaczekać. Czy sztuczna inteligencja jest w stanie przewidzieć tak nioczekiwane zdarzenia jak choćby wybuch wojny na Ukrainie? Wtedy byłaby zapewne najbardziej przydatna…