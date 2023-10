Ciągniki używane 150-200 KM – przegląd rynku

Wybór używanego ciągnika to zawsze duża sztuka, zwłaszcza maszyn z przedziału mocy 150-200 KM, gdyż takie traktory zawsze służą w gospodarstwach do najcięższych prac i mogą być mocno wyeksploatowane. Sprawdziliśmy jakie są obecnie najpopularniejsze modele i co oferuje krajowy rynek.

Dla niniejszego artykułu przyjęliśmy założenie, że szukana maszyna ma mieć nie więcej niż 15 lat, 6-cio cylindrowy silnik i kosztować nie więcej jak 200 tys. zł netto. I jak się okazuje przy takich wytycznych nie ma raczej większego problemu ze znalezieniem ciągnika, choć oczywiście wybór konkretnego egzemplarza to dopiero początek drogi.

Przeglądając ogłoszenia na popularnych polskich portalach ogłoszeniowych od razu da się zauważyć, która marka króluje w ogłoszeniach. Jest to oczywiście John Deere, co potwierdzają statystyki rejestracji używanych ciągników.

Zdecydowanie najliczniej reprezentowane są modele John Deere 6930 i 7430 oraz 7530 w bogatych wersjach Premium. Dla przykładu model 6930 Premium o mocy 150 KM z roku 2008 z udokumentowanym, jak zapewnia sprzedawca, przebiegiem 7500 h został wyceniony na 189,9 tys. zł netto. Model ten jest bogato wyposażony m.in. w amortyzowaną oś, 4 pary wyjść hydraulicznych, 3 prędkości WOM czy też oświetlenie robocze 360 stopni. Dodatkowo ciągnik posiada przedni podnośnik, a stan ogumienia można określić na 60 proc. W ciągniku pracuje przekładnia Power Quad.

Kolejnym ciekawym ciągnikiem jaki znaleźliśmy jest nieco mocniejszy model 7430 Premium. Traktor ten również jest z roku 2008, ale ma sporo wyższy, bo wynoszący 11,5 tys. h przebieg. Jednak sprzedawca zapewnia, że ciągnik był do końca serwisowany na co ma potwierdzenie w książce serwisowej. Model ten to już jednak nieco inna półka zarówno pod względem mocy, gdyż ma 165 KM, jak i dostępnego wyposażenia. Oprócz takich rzeczy jak miękka oś, pełne oświetlenie robocze, przedni podnośnik czy wydajna hydraulika ciągnik posiada złącze Isobus i jest przygotowany do prowadzenia równoległego, a moc przenoszona jest za pomocą przekładni AutoPowr. Maszyna została wyceniona na 198 tys. zł netto.

Nie mniej licznie w ogłoszeniach z tego przedziału mocy są reprezentowane ciągniki Massey Ferguson. Jedną z ciekawszych maszyn jaką znaleźliśmy był model 7620 Dyna VT. Traktor z 2013 roku z przebiegiem 9900 h, o mocy maksymalnej 200 KM, wyposażony w przekładnię bezstopniową został wyceniony na 196 tys. zł netto. Ciągnik posiada amortyzowaną przednią oś, amortyzowaną kabinę, przedni podnośnik i WOM, a także instalację pneumatyczną. Stan ogumienia można określić na 50 proc.

Niewiele taniej wyceniony został natomiast model 7490 o mocy 190 KM również z bezstopniową skrzynią Dyna VT pochodzący z 2008 roku. Sprzedający za wspomniany model żąda 195 tys. zł netto. Tym co przemawia za tym ciągnikiem jest z pewnością udokumentowany przebieg 8400 h, amortyzowana oś i kabina, komplet zaczepów transportowych czy też bardzo dobre ogumienie, które sprzedający określa na 90 proc.

Szukając ciągnika z tego przedziału mocy warto również wziąć pod uwagę maszyny Deutz Fahr, a konkretnie modele Agrotron, które z pewnością będą tańsze od wspomnianych wyżej marek. Jednym z takich ciekawych modeli jaki znaleźliśmy jest Agrotron 650, czyli najmocniejszy z gamy. Ciągnik ma moc maksymalną 184 KM i jest wyposażony w przekładnie powershif 24×24. Przebieg to 7040 h, a maszyna jest dodatkowo wyposażona w amortyzowaną oś i kabinę a także w instalcję pneumatyczną. Niewątpliwą zaletą jest stan ogumienia, który można określić na 80 proc. Za ten konkretny model cena wynosi 177 tys. zł netto.