Chwościk buraka coraz bardziej widoczny

Chwościk buraka jest coraz bardziej widoczny. Przy rosnącym porażeniu zasychać będą najpierw fragmenty liści z plamami, a potem całe liście. Na skutek infekcji masa korzeniowa buraka cukrowego będzie mniejsza.

Grzyb Cercospora beticola wywołujący chwościk buraka najsilniej atakuje plantacje na przełomie lipca i sierpnia. Infekcje obserwujemy przede wszystkim, gdy noce są wilgotne, a w ciągu dnia przez ok 6-8 godz. jest sucho i gorąco. W takich warunkach zarodniki sprawcy (C. beticola) masowo kiełkują na powierzchni liści buraków i najszybciej dostają się do ich wnętrza poprzez aparaty szparkowe. Po ok 5-6 dniach od infekcji pojawiają się pierwsze nekrotyczne plamki, nieco później, po ok.10 dniach zaobserwujemy wokół nich czerwoną otoczkę – charakterystyczne dla tej choroby.

Przy rosnącym porażeniu zasychać będą najpierw fragmenty liści z plamami, a potem całe liście. Zaatakowana roślina próbuje odbudować części zielone i korzysta z materiałów zapasowych gromadzonych w korzeniu oprowadzając m.in. cukier. Przez co na masa korzeniowa buraka nie jest już właściwie budowana.

Próg szkodliwości chwościka buraka

Zabiegi opryskiwania fungicydem uzależnione są od daty przeprowadzenia lustracji pola. Termin i próg szkodliwości dala plantacji buraka porażonego chwościkiem:

do 5 sierpnia – 5 proc. porażonych roślin;

5 – 15 sierpnia – 15 proc. porażonych roślin;

15 sierpnia – 10 września – 45 proc. porażonych roślin.

Jeden liść buraka z oznakami występowania chwościka to 1% porażenia.

Pamiętajmy, aby w walce z chwościkiem możliwie rotować preparatami w poszczególnych terminach opryskiwania, tzn. stosować różne substancje czynne.

Do substancji czynnych zarejestrowanych do walki z chwościkiem zaliczamy m. in. azoksystrobinę, difenokonazol, tetrakonazol, cyprokonazol czy tebukonazol.

Można także wspomóc roślinę w walce z grzybem stosując dodatkowo nawozy zawierające związki miedzi.