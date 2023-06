Chiny znoszą zakaz importu wołowiny z Polski

Chiny zniosły zakaz importu polskiej wołowiny bez kości z bydła do 30 miesiąca życia. We czwartek 15 czerwca poinformowała o tym chińska Generalna Administracja Celna (GAC) oraz Ministerstwo Rolnictwa i Spraw Wsi (MOA). We środę 21 czerwca odbyło się poświęcone temu spotkanie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa z ministrem chińskiej Generalnej Administracji Celnej ChRL Yu Jianhua.

Embargo na polską wołowinę zostało wprowadzone przez Chiny w 2001 roku w związku z chorobą wściekłych krów (BSE). W ostatnim czasie Chiny wysłały grupę ekspertów do Polski i Belgii w celu oceny systemu zapobiegania i kontroli choroby szalonych krów, która stwierdziła, że odpowiednie środki spełniły chińskie wymagania dotyczące kwarantanny i zdrowia. W rezultacie Chiny zniosły zakazy importu zgodnie z przepisami dotyczącymi kwarantanny zwierząt i roślin, a także normami międzynarodowymi – informuje Global Times.

– Spotkanie ministra Roberta Telusa z ministrem Yu Jianhua miało przełomowy charakter – czytamy w komunikacie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – Było to pierwsze od 2018 r. spotkanie szefów polskiego resortu rolnictwa oraz GACC, instytucji odpowiedzialnej za dopuszczenie importowanej żywności do rynku chińskiego. Strona polska osiągnęła postęp w procedurach warunkujących otwarcie rynku chińskiego dla kolejnych kategorii polskiej żywności. Strony podpisały również liczne dokumenty dwustronne.

Zniesienie zakazu jest zasadniczym, ale dopiero pierwszym krokiem do uruchomienia polskiego eksportu wołowiny – potrzebne jest jeszcze chociażby zatwierdzenie wzoru świadectwa weterynaryjnego i listy zakładów, które będą mogły eksportować mięso.

– Zniesienie zakazu importu polskiej wołowiny traktujemy jako nowe otwarcie w sprawie sprzedaży polskiego mięsa. Liczymy na sprawny przebieg dalszych procedur koniecznych do rozpoczęcia wysyłek mięsa wołowego z Polski do Chin – powiedział minister Telus cytowany w komunikacie MRiRW.

Natomiast minister Yu potwierdził zainteresowanie intensyfikacją współpracy handlowej. Zadeklarował także większe otwarcie ChRL na wysokiej jakości produkty rolno-spożywcze z Polski, w tym sprawne zakończenie procedury dostępowej dla wołowiny.

O tym, że Chińczycy są bardzo zainteresowani importem polskiej wołowiny mówił również cytowany przez Global Times dyrektor Departamentu ds. Badania w Chińskim Instytucie Studiów Międzynarodowych:

– Zniesienie zakazów importu żywności z krajów europejskich będzie oznaczać ogromne możliwości dla lokalnego przemysłu hodowlanego ze względu na ogromny potencjał rynkowy Chin, a także zdywersyfikuje opcje chińskich konsumentów na ich stołach – powiedział dyrektor Cui Hongjian.



Jak informuje MRiRW, w trakcie spotkania strony podpisały dokumenty regulujące warunki eksportu kolejnych grup polskich produktów na rynek chiński: protokół dotyczący mięsa wołowego, memorandum o porozumieniu w sprawie zapobiegania i zwalczania BSE, jak również protokoły określające warunki eksportu owoców borówki oraz karm dla zwierząt domowych.