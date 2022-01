Chiński szpieg w Monsanto

Jak podaje portal Progressive Farmer, chiński obywatel i były pracownik Monsanto Co. i The Climate Corp. oskarżony o szpiegostwo gospodarcze przyznał się w czwartek do winy. Jak podaje Departament Sprawiedliwości USA, został on przyłapany na kradzieży tajemnic handlowych z Monsanto na korzyść Chińskiej Republiki Ludowej.

44- letni Xiang Haitao został formalnie postawiony w stan oskarżenia w listopadzie 2019 r. przez ławę przysięgłych w amerykańskim sądzie okręgowym dla dystryktu wschodniego stanu Missouri ponad dwa lata po tym, jak został aresztowany podczas próby wyjazdu z USA do Chin w czerwcu 2017 r. Został przyłapany, kiedy wsiadał do samolotu z tajnymi danymi skopiowanymi na kartę micro-SD.

Oskarżonemu postawiono trzy zarzuty; dwa o szpiegostwo gospodarcze i jeden za złamanie tajemnicy handlowej. Za dwa pierwsze grozi do 15 lat więzienia za każdy, zaś za trzeci 10 lat więzienia.

Według dokumentów sądowych Haitao był zatrudniony przez Monsanto i jego spółkę zależną The Climate Corp. od 2008 do 2017 roku. Firmy opracowały platformę cyfrowego oprogramowania rolniczego online, która była wykorzystywana przez rolników do gromadzenia, przechowywania i wizualizacji danych z pól uprawnych oraz zwiększania i poprawy wydajności produkcji. Kluczowym elementem platformy był zastrzeżony algorytm określany jako Nutrient Optimizer. Firmy uznały Nutrient Optimizer za cenną tajemnicę handlową i ich własność intelektualną. Narzędzie cyfrowe jest sprzedawane zarówno w USA, jak i na całym świecie.

Według Departamentu Sprawiedliwości, w czerwcu 2017 roku, dzień po rezygnacji z pracy w obu firmach, Haitao próbował wylecieć do Chin z biletem lotniczym w jedną stronę.

Czekając na wejście na pokład samolotu, urzędnicy federalni przeprowadzili przeszukanie Haitao. Badacze później ustalili, że jedna z jego kart SD zawierała kopie Optymalizatora składników odżywczych. Według aktu oskarżenia, w pewnym momencie Haitao zaczął także wysyłać informacje o swojej pracy do Chin; od marca 2014 r. do czerwca 2017 r. „kopiował, powielał, przesyłał i pobierał Optymalizator składników odżywczych z systemów Monsanto”.

Wyrok w sprawie Xianga Haitao ma zostać ogłoszony 7 kwietnia.