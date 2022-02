Ceny nawozów znów rosną

Według DTN średnie ceny detaliczne większości nawozów w USA nadal rosły w drugim tygodniu lutego 2022 r. Drugi tydzień z rzędu ceny wszystkich z wyjątkiem jednego z głównych nawozów były wyższe w porównaniu z poprzednim miesiącem.

Średnia cena detaliczna nawozu 10-34-0 była o 5 proc. wyższa niż przed miesiącem i wynosiła 837 USD za tonę. Z kolei DAP (fosforan amonu 18-46) miał średnią cenę 874 USD/tonę, MAP (fosforan amonu 12-52) 935 USD/tonę, potaż 815 USD/tonę, amoniak 1488 USD/tonę (najwyższy poziom), 28 UAN (RSM28)[najwyższy poziom], 603 USD/tonę i 703 USD/tonę 32 UAN (RSM32)[najwyższy w historii].

Cena jednego nawozu była niższa niż w poprzednim miesiącu. Nieco niżej notowany był mocznik ze średnią ceną 891 USD/tonę. W przeliczeniu na funt azotu średnia cena mocznika wynosiła 0,97 USD, a bezwodnego 0,91 USD.

Gregg Ibendahl, ekonomista rolnictwa z Kansas State University, na podstawie stworzonego przez siebie modelu próbuje z kolei przewidzieć jakie powinny być detaliczne ceny nawozów, w oparciu o różne czynniki, od cen ropy, przez ceny kukurydzy, po oczekiwania inflacyjne. Wg. tego modelu wynika, że ceny za nawóz bezwodny powinny obecnie wynosić około 1000 USD/tonę, a rzeczywista cena jest bliższa 1500 USD/tonę.

– Zatem główne pytanie brzmi, czy ten wzrost ma trwalszy charakter, czy też wzrost jest zjawiskiem przejściowym? Jeśli jest to pierwsze, to w modelu brakuje kluczowego elementu lub elementów dla zmiennej niezależnej. Jeśli jest to drugie, ceny bezwodne mogą znacznie spaść w 2022 r. – napisał ekonomista.

– Według najlepszych szacunków wzrost cen jest nieco tymczasowy, ponieważ ceny mogą spadać wolniej niż rosły. Ponadto gwałtowny wzrost cen i spadek cen nawozu zdarzały się już wcześniej. Jednakże rosyjsko- ukraiński konflikt może całkowicie zmienić perspektywy cen ropy i spowodować wzrost cen nawozów. A COVID-19 nadal w pewnym stopniu wpływa na łańcuch dostaw – dodał.