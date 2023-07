Bridgestone wchodzi na rynek z nowymi oponami VX-R Tractor

Firma Bridgestone wprowadziła właśnie rynek gamę opon premium VX-R Tractor z wytrzymałym, szerokim bieżnikiem. Opony te, opracowane ze szczególnym naciskiem na kontakt z glebą, zapewniać mają użytkownikom odpowiednią szerokość bieżnika dokładnie tam, gdzie jest to potrzebne dla lepszych osiągów.

Jak informuje producent duża szerokość bieżnika zapewnia doskonałą trakcję, która spełnia oczekiwania rolników i to właśnie ma wyróżniać spośród innych opon. Producent oferuje użytkownikom trzy kluczowe korzyści, pierwszą jest duża przyczepność, gdyż wszystkie opony VX-R Tractor mają bieżnik o szerokości równej co najmniej nominalnej szerokości opony (wartość w rozmiarze na ścianie bocznej). Zapewnia to większy kontakt opony z glebą, maksymalizując trakcję zakrzywionych klocków bieżnika.

Kolejną cechą ma być długa żywotność: Szerokość bieżnika równa nominalnej szerokości opony, dodatkowo zwiększa żywotność wyjątkowej, odpornej na zużycie mieszanki gumy. Opona Bridgestone VX-R Tractor ma tę samą mieszankę, która jest stosowana w dobrze znanych seriach VT-Tractor i VX-Tractor.

Dodatkowo opony mają zapewniać doskonały komfort kierowcy: Szeroki bieżnik oznacza większy ślad na drodze, co zapewnia płynną i wygodną jazdę.

Tym na co zwraca uwagę producent jest to, że przednie opony w traktorze obracają się nieco szybciej niż tylne, dlatego też gama Bridgestone VX-R Tractor została zaprojektowana z dopasowanym obwodem tocznym dla każdej kombinacji opon przednich i tylnych. Poprawia to oszczędność paliwa, żywotność opon i trakcję, przyczyniając się do optymalizacji prowadzenia ciągnika na drodze i osiągów układu napędowego.

Ponadto dzięki technologii Eliten gama opon Bridgestone VX-R Tractor ma przybliżać rolników do bardziej zrównoważonego rolnictwa bez uszczerbku dla osiągów opon. Zgodnie z wartościami Bridgestone E8 Commitment i długoterminową wizją firmy dotyczącą środowiska, VX-R Tractor, pierwsza gama opon rolniczych Bridgestone z technologią Enliten została zaprojektowana tak, aby wspierać zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój.

Opracowane i wyprodukowane w Europie, opony Bridgestone VX-R Tractor mogą być montowane w dowolnym ciągniku i łączone z dowolną marką. Opony mają ciśnienie 1,6 bara, w 2023 r. będą dostępne w 23 rozmiarach – dodatkowe 23 rozmiary zostaną wprowadzone w 2024 r., w seriach 65, 70 i 85, z obręczami o rozmiarach od 24 do 38 cali.

