Brakuje paliwa dla rolników

Rolnicy sygnalizują, że mają problemy z zaopatrzeniem się w paliwo na rynku hurtowym. Dystrybutorzy albo odmawiają przywozu oleju napędowego, albo zwiększają koszty paliwa nawet o kilkadziesiąt groszy więcej na litrze w porównani do poprzedniego roku.

O problemie informuje Wielkopolska Izba Rolnicza. Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza wystąpiła z pismem do Ministra Aktywów Państwowych o pilne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia na stacjach odpowiedniej ilości paliwa dla rolników w okresie intensywnych prac polowych. O dalszych losach tej sprawy będziemy Państwa informować na bieżąco.

Ponadto Wielkopolska Izba Rolnicza wystosowała pismo 30.08.br do Wiktora Szmulewicza, prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie możliwości uzyskiwania dopłaty do paliwa rolniczego przez rolników, którzy przejęli gospodarstwa po 1 lutego 2023 roku.

We wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, rolnicy oświadczają, że: „ jestem posiadaczem użytków rolnych o powierzchni … ha, a współposiadaczem użytków rolnych o powierzchni … ha, a określonej w ewidencji gruntów i budynków wg stanu na dzień 1 lutego … roku, wykorzystywanych do produkcji rolnej, położonych na obszarze gminy …”. Zdaniem Wielkopolskiej Izby Rolniczej taki zapis jest niesprawiedliwy – w szczególności dla rolników, którzy przejęli gospodarstwa po 1 lutym br., np. w marcu 2023r. i od tego okresu rozpoczynają działalność, także w zakresie ponoszenia kosztów zakupu paliwa.

Wielkopolska Izba Rolnicza podoje także o napływających zgłoszeniach od rolników z Wielkopolski, że gminy odmawiają przyjęcia faktur, argumentując, iż nie są oni rolnikami w dniu 1 lutego br.

W związku z zatwierdzeniem przez Komisję Europejską programu pomocy dla rolników i zwiększeniem kwoty zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze, sytuacja w tym roku jest szczególna, gdyż zmieniły się zasady rozliczania II raty z sierpnia br. Zatem gminy nie mogą posługiwać się decyzją wydaną w I naborze w lutym 2023, a skoro muszą wydać kolejną decyzję mogłyby to zrobić na następcę, czyli młodego rolnika.

Ze względu na kończący się nabór wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Wielkopolska Izba Rolnicza wnioskowej o pilne wystąpienie z apelem do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w kwestii zmian przepisów i pozwolenie, aby rolnicy, którzy przejęli gospodarstwa po 1 lutego 2023 roku mogli ubiegać się o ww. wsparcie.

Źródło: WIR