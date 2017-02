Wspólny apel KRIR i APCA w sprawie uproszczeń w zazielenianiu

Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz ze Stałym Zgromadzeniem Francuskich Izb Rolniczych (APCA) 13 lutego wystąpiła do członków Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w związku z debatą nad projektem aktu delegowanego odnośnie uproszczeń w zazielenianiu powiązanego z rozporządzeniem No 639/2014.

– Świadome konieczności, aby jak najlepiej odpowiadać wymaganiom środowiskowym w ramach WPR 2013 roku, francuskie i polskie izby rolnicze zawsze potrafiły znaleźć równowagę między ewolucją praktyk rolników, zachowaniem terytorialnego potencjału produkcji i koniecznością przestrzegania wymogów europejskich.

Ale propozycja w tym akcie delegowanym zakazująca stosowanie środków fitosanitarnych na obszarach proekologicznych (w tym na roślinach wysokobiałkowych i poplonach) w czasie ośmiu tygodni po głównych zbiorach jest nie do zaakceptowania w aktualnym stanie i powinna być jasno odrzucona przez Komisję – informuje KRIR.

Zdaniem samorządu rolniczego propozycja ta nie jest możliwa do zaakceptowania ponieważ zaprzecza ona całkowicie wysiłkom sektora rolnictwa europejskiego co do przestrzegania 5% poziomu obszarów proekologicznych poprzez między innymi ożywienie europejskiego sektora produkcji roślin wysokobiałkowych ambitnego i przynoszącego niezależność w białko roślinne dla całej Unii Europejskiej.

Jak zaznacza KRIR nie bierze ona pod uwagę trudnych sytuacji technicznych i agronomicznych producentów roślin wysokobiałkowych naszych krajów i w końcu zaprzecza porozumieniu szefów krajów unijnych, co do akceptacji stworzenia obszarów proekologicznych, pod warunkiem, aby te nie zmniejszały potencjału produkcyjnego przestrzeni unijnej.

Źródło: KRIR