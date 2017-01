Przygotuj się do nowego cyklu produkcji – jak prawidłowo wykonać odkażanie?

Dezynfekcja pomieszczeń, czyli szklarni, przechowalni, chłodni czy magazynów, to zabieg konieczny dla zachowania zdrowotności, odporności na choroby i pięknego wyglądu nowo nasadzonych roślin, a potem plonów z nich zebranych. Ważne jest prawidłowe przygotowanie do odkażania i wybór odpowiednich, proekologicznych środków. Jak to zrobić? Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę nie tylko na stan samego pomieszczenia, ale także przejść, mat podłogowych oraz ciągów komunikacyjnych. Warto sprawdzić też stan instalacji nawadniającej.

Kiedy powinniśmy dezynfekować pomieszczenia?

Odkażanie powinno nastąpić każdorazowo bezpośrednio przed rozpoczęciem kolejnego cyklu produkcji i nowymi nasadzeniami. Ponieważ po minionym cyklu, w pomieszczeniach możemy znaleźć stary materiał roślinny, narzędzia, których używaliśmy w jego trakcie oraz na przykład pozostałości po okrywach, warto najpierw je uprzątnąć. Bardzo ważne jest, by pozostałości roślinne wywieźć na zewnątrz. Jeżeli zaniedbamy ten etap przygotowań do dezynfekcji możemy narazić nowe uprawy na występowanie w nich szkodników i chorób, które dotknęły rośliny w zeszłym sezonie. Następnym krokiem jest dokładne opryskanie powierzchni roztworem środka dezynfekującego o odpowiednio dobranym stężeniu. Dla własnej wygody, oszczędności czasu oraz pieniędzy polecane jest użycie środka, który nie wymaga spłukiwania. Wystarczy jedynie zaczekać, aż środek wyschnie.

Czym odkażać?

– Obecnie na rynku dostępne są rożne środki do dezynfekcji – zarówno pomieszczeń, jak i ciągów komunikacyjnych lub narzędzi czy nawet pojemników do przechowywania żywności – mówi Renata Wojtal z Huwa San Poland. – Najlepiej wybrać środek, który długotrwale zabezpiecza dezynfekowane powierzchnie i jest proekologiczny – to znaczy przyjazny dla człowieka i ekosystemu Bezpiecznie jest zdecydować się na produkt bezzapachowy, który będziemy mogli stosować do powierzchni mających bezpośredni kontakt z żywnością – dodaje.

W przypadku mat podłogowych, ciągów komunikacyjnych oraz przejść, proces dezynfekcji, a tym samym stężenie używanego środka, są różne i uzależnione od stanu obiektu i ewentualnych zagrożeń. Stężenie jest także uwarunkowane rodzajem powierzchni. W przypadku betonu będzie ono mniejsze, niż na podłożu pokrytym żużlem lub ubitą ziemią. Gdy z kolei chcemy odkazić maty wyłożone przed budynkiem, musimy pamiętać, aby roztwór uzupełniać co 2-3 dni.

Czyścimy systemy nawadniające

Systemy irygacyjne to sieć, która dostarcza roślinom życiodajną wodę oraz substancje odżywcze. Dlatego tak ważne jest, aby pozostawały one czyste, bez zalegającego w nich często biofilmu. Biofilm, zwany inaczej szlamem, działa jak „magnes” i prowadzi do osadzania się w rurach różnych mikroorganizmów, soli i kamienia. Dlatego też może zawierać groźne bakterie, zarodniki, a nawet jaja robaków. Jak poradzić sobie z tym problemem? Do sieci wprowadzamy roztwór wody i preparatu o odpowiednio dobranym stężeniu na około 6 do maksymalnie 24 godzin. Po tym czasie dokładnie przepłukujemy całą instalację wodą. Ta część procesu jest bardzo ważna, ponieważ wodą z dużą zawartością biofilmu i środków odkażających bezwzględnie nie należy podlewać roślin.

źródło: DASE