Jak i jak długo przechowywać AdBlue?

Nowe maszyny rolnicze do działania potrzebują nie tylko oleju napędowego, ale i płynu AdBlue, czyli płynnego roztworu mocznika. Wyjaśniamy, jak należy go przechowywać, aby AdBlue miał długi okres przydatności do użycia.

Nie ma znaczenia, czy jest to traktor, sieczkarnia samojezdna, czy kombajn zbożowy, nowoczesne silniki diesla w maszynach rolniczych potrzebują nie tylko oleju napędowego, ale także dodatku AdBlue. Środek redukujący jest wtryskiwany do układu SCR w celu oczyszczania spalin i redukcji tlenków azotu NOx.

AdBlue zawiera 32,5 procent mocznika. Płyn składa się z technicznie czystego mocznika i czystej wody. Poza ewentualnymi barwnikami nie wolno dodawać żadnych innych substancji ani zanieczyszczać go substancjami takimi jak siarka, chlorek czy azotan. Powinno to zapewnić dokładniejsze rozprowadzenie płynu nawet przy niskich temperaturach spalin. W rezultacie AdBlue powinien się mniej krystalizować i osadzać.

Przechowywanie AdBlue jest łatwe. W przeciwieństwie do stacji benzynowych, zbiorniki na AdBlue nie muszą spełniać żadnych specjalnych wymagań. Niemniej jednak ważne jest, jak i gdzie przechowywany jest płyn AdBlue w gospodarstwie. Praktyczna zasada mówi, aby nie przechowywać go w miejscach, w których robi się bardzo zimno i bardzo ciepło. Nie wolno również przechowywać płynu na bezpośrednim świetle słonecznym. Pojemniki powinny być zamknięte. Dzięki temu nic nie może wyparować i żaden brud nie dostaje się do środka. Idealne są temperatury od -5°C do 30°C.

AdBlue zamarza w temperaturze -11°C i podobnie jak woda, zwiększa swoją objętość po zamrożeniu. Dlatego pojemniki mogą pęknąć. Jednakże po ponownym rozmrożeniu można go bez problemu używać.

Ponadto jeśli AdBlue jest stale przechowywane w temperaturze poniżej 25°C, jego trwałość wynosi 18 miesięcy. W przypadku przechowywania w temperaturze powyżej 30°C okres przydatności do użycia ulegnie skróceniu. Stabilność podczas przechowywania zmniejsza się o sześć miesięcy na każde 5°C powyżej limitu 30 stopni. Przykład: jeśli AdBlue jest przechowywany przez dłuższy czas w temperaturze 35°C, można go przechowywać tylko przez 12 miesięcy (zamiast 18 miesięcy).