Rynek wołowiny – dopłaty do prywatnego przechowywania świeżego mięsa

Mamy dobre wiadomości dla hodowców opasów. W celu przeciwdziałania znacznemu spadkowi cen spowodowanego pandemią koronawirusa, Komisja Europejska uruchomiła mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania świeżego i schłodzonego mięsa z bydła w wieku ośmiu miesięcy lub więcej.

– Do 8 lipca br. do mechanizmu przystąpiło dziewięć krajów UE. Do prywatnego przechowywania zaoferowano łącznie 2 215 ton wołowiny, w tym najwięcej z Hiszpanii (598 ton) i Polski (442 tony).

Wołowinę do prywatnego przechowywania zgłosiły także: Francja (350 ton), Austria (330 ton), Niderlandy (260 ton), Włochy(125 ton), Łotwa (50 ton), Niemcy (40 ton) i Irlandia (20 ton) – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.