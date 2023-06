Zwyżka na zagranicznych giełdach nie przekłada się zbyt mocno na rynek krajowy: Ceny zbóż 23.06.2023

Mijający tydzień przyniósł nieśmiałe zwyżki cen zbóż i oleistych, jednakże nie są one tak wysokie jak mogłoby to wynikać z zachowań na światowych rynkach towarowych.

Obecnie na tapecie głównym tematem jest pogoda i susza, jaka panuje w wielu krajach zarówno Europy jak i Świata. To z kolei przekłada się na korekty zbiorów, które to windowały ceny na giełdach w mijającym tygodniu.

Niestety wbrew nadziejom sprzedających, na rynku krajowym podwyżki nie były tak znaczące. Patrząc od początku tygodnia możemy mówić średnio o zwyżce rzędu 20-30 zł na tonie i tyle samo w przypadku rzepaku, który po mocnym wzroście na początku tygodnia pod jego koniec zaliczył spadek i obecnie kupujący nie płacą więcej jak 1880 zł za tonę.

Przedstawione wyżej czynniki powodują, że obecnie skupy płacą za pszenicę konsumpcyjną na poziomie od 750 do 970 zł za tonę. Tradycyjnie najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie normą jest wycena poniżej 700 zł za tonę i tylko nieliczne skupy oferują stawki powyżej 800 zł za tonę, niemniej jednak rozstrzał cenowy jest spory. Najniższą ceną, jaka jest obecnie oferowana to 640 zł/t, a maksymalnie jest to 900 zł/t.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 610 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 820 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 620 zł/t do nawet 1240 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 610 do 820 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne, to cena zawiera się w przedziale od 520 do 765 zł/t, a paszowe od 510 do 700 zł/t. Jeśli zaś chodzi o rzepak, to na koniec tygodnia maksymalnie można za niego otrzymać 1880 zł/t, podczas gdy jeszcze na początku tygodnia cena nieznacznie przekraczała 1900 zł. Minimalnie zaś kupujący chcą płacić 1540 zł/t.

Nieśmiało w górę idą również ceny kukurydzy po tygodniach, kiedy to maksymalna cena nie przekraczała 900 zł/t. Maksymalnie kupujący chcą płacić 930 zł, ale cena minimalna jest sporo poniżej 800 zł i wynosi obecnie 740 zł za tonę, choć trzeba powiedzieć, że takich ofert nie jest dużo.