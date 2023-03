“Zamysł był taki, aby był to najnowocześniejszy ciągnik, jaki możemy zaprojektować”.T7 300 LWB [video]

Po raz pierwszy w Polsce, na targach Agrotech 2023, został zaprezentowany najmocniejszy w gamie LWB ciągnik New Holland T7 300 LWB, który nie tylko kipi mocą, ale ma oferować najlepszy w serii komfort pracy.

Nowa maszyna w porównaniu do dotychczasowego topowego modelu T7.270 LWB otrzymała ulepszoną pod względem ograniczenia hałasu i wibracji przekładnię AutoCommand, ma większy o 18 procent zbiornik paliwa i mocniejsze osie jezdne, a to pozwoliło na zastosowanie tylnych opon o średnicy do 2,05 metra, czyli o 10 cm większych niż miało to miejsce dotychczas.

Rozstaw osi pozostał ten sam i wynosi 2,88 metra. Nowy model dysponuje mocą znamionową 260 koni i maksymalną o 20 koni wyższą, ale z załączonym boostem chwilowo jego moc jest podbijana nawet do 300 KM. Takimi parametrami może poszczycić się sześciocylindrowy silnik FPT NEF 6, który ma 6,7 litra pojemności.

Traktor jest też pierwszym ciągnikiem w ofercie New Hollanda z certyfikatem ISO potwierdzającym zastosowanie najnowszego protokołu komunikacyjnego TIM (Tractor Implement Management). Protokół TIM umożliwia dwukierunkową komunikację między ciągnikiem i osprzętem oraz sterowanie ciągnikiem z poziomu osprzętu.