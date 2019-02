Z myślą o ochronie lasów

Uniwersytet Warszawski i the European Section of the Society for Conservation Biology to główni organizatorzy międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej zagrożeniom środowiska leśnego. Jej uczestnicy będą zmierzali do podkreślenia pilnej potrzeby ochrony Puszczy Białowieskiej i innych lasów naturalnych.

Konferencja będzie podzielona na dwie części: sesje plenarne i dyskusje odbędą się w dniach 12-13 lutego w siedzibie Wydziału Biologii UW (ul. I. Miecznikowa 1, Warszawa), natomiast na kolejne dwa dni planowana jest wycieczka do Białowieskiego Parku Narodowego. Uczestnicy zyskają możliwość zaobserwowania różnorodności ekosystemu Puszczy Białowieskiej oraz wyzwań związanych z jej ochroną.

– Podejmowanie dyskusji na temat ochrony lasów przed szkodliwym działaniem człowieka oraz nieodpowiednio prowadzoną gospodarką leśną jest ważne przede wszystkim z uwagi na specyfikę tych terenów. Stanowią one ekosystemy o wysokiej bioróżnorodności. Zachowywanie ich naturalnej formy jest niezbędne zarówno dla przetrwania zamieszkujących je gatunków roślin i zwierząt, jak również utrzymania prawidłowych warunków życia na Ziemi – mówi Daiwa Maksimowicz z Biura Prasowego Uniwersytetu Warszawskiego. Tymczasem niszczenie lasów poprzez wypalanie, wycinkę drzew czy niewłaściwe wykorzystywanie ich przestrzeni poddawanej komercyjnej gospodarce leśnej jest procesem, który postępuje na całym świecie. Sposoby przeciwdziałania temu zjawisku będą jednym z tematów debaty podczas międzynarodowej konferencji pt. „Forests at risk: Białowieża and beyond”.

Udział w konferencji zadeklarowało blisko 150 naukowców. Wśród prelegentów znajdą się: prof. Robin Chazdon (University of the Sunshine Coast, Queensland, Australia), prof. Malcolm Hunter (University of Maine, Orono, USA), prof. David Lindenmayer (The Australian National University’s Fenner School of Environment and Society, Canberra, Australia) i prof. William Sutherland (St Catharine’s College, Cambridge, Wielka Brytania).

W komitecie organizacyjnym konferencji zasiada dwoje naukowców z Wydziału Biologii UW: prof. Bogdan Jaroszewicz i doktorantka Olga Cholewińska.

Źródło: UW