Jakie drzewa wytniemy bez pozwolenia, a na jakie musimy je uzyskać? Niebawem zmiany w przepisach

Obecny czas to okres nieco mniejszej intensywności prac w gospodarstwie, stąd też wielu rolników wykorzystuje go na porządki i np. usuwanie drzew. Na niektóre wycinki pozwolenia nie trzeba, ale w przypadku niektórych prac potrzebne jest zezwolenie. Przyjrzymy się zatem obydwu przypadkom.

Inaczej wygląda sytuacja w przypadku posiadania lasu, a inaczej jeśli chcemy wyciąć drzewa z posesji. Aby pozyskać drewno z lasu prywatnego należy ten fakt zgłosić do organu sprawującego nad nim nadzór. Jeśli działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu (UPUL), pozyskanie odbywa się na podstawie jego zapisów, które określają m.in. maksymalną (nie przekraczającą możliwości produkcyjnych lasu) wielkość pozyskania w ciągu 10-letniego okresu gospodarczego, czy też rodzaj możliwych do zastosowania cięć. To w UPUL znajdziemy informację, na jakiej części terenu można prowadzić pozyskanie w danym czasie. W przypadku gdy działka nie jest objęta UPUL, zgodę na pozyskanie wydaje starosta.

Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu, czyli potwierdzeniu legalności jego pozyskania. Na drewnie umieszcza się znak graficzny i wystawia świadectwo legalności, które uprawnia do transportu i przerobu drewna. Świadectwo legalności jest wystarczającym dokumentem do zbycia takiego drewna lub jego sprzedaży – nie ma potrzeby uzyskiwania dodatkowego pozwolenia. Co do zasady ocechowaniu podlega każde drewno pozyskane z lasu (również pozostałości, drobnica gałęziowa).

W przypadku gdy właściciel lasu pozyskuje drewno niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia może na niego zostać nałożona kara grzywny. Co więcej z lasów prywatnych bez zgody właściciela drewna nie może pozyskiwać osoba trzecia – jest to kradzież. W przypadku terenów dzierżawionych pozwolenie na pozyskanie drewna jest zależne od ustaleń i zapisów w umowie z właścicielem dzierżawionego prywatnego terenu.

Inaczej wygląda sytuacja jeśli planujemy wyciąć drzewa z własnej posesji. W tym przypadku należy złożyć wniosek do gminy i uzyskać pozwolenie na wycięcie takiego drzewa. Jednak nie jest ono wymagane, jeśli planujemy usunąć krzew lub krzewy, drzewa lub krzewy złamane lub wywrócone w wyniku wypadku, katastrofy lub działania czynników naturalnych, na przykład podczas wichury lub ścięte przez bobra.

Ponadto możemy wyciąć bez pozwolenia drzewa takie jak bożodrzew gruczołkowaty (Ailanthus altissima) i inne gatunki, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 80 cm w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 65 cm jeśli jest to kasztanowiec zwyczajny, robinia akacjowa oraz platan klonolistny oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Jeśli chodzi o drzewa i krzewy owocowe, to zezwolenie potrzebne jest wyłącznie wtedy, gdy rosną one na terenach zieleni, na przykład bulwarach lub dworkach udostępnionych do zwiedzania lub nieruchomości lub jej części wpisanej do rejestru zabytków.

Jest jednak dobra wiadomość, ponieważ procedowana jest obecnie ustawa i od przyszłego roku zwiększony zostanie obwód pnia mierzonego na wysokości 5 cm i właściciel będzie mógł usunąć drzewo, jeśli będzie miało 100 cm w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego; 85 cm w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego oraz 70 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.