Wrzesień ze wzrostami w sprzedaży nowych ciągników, ale zyskują głównie najmniejsze i największe maszyny

Po kolejnych pięciu miesiącach, kiedy w każdym kolejnym notowano coraz mniej rejestracji nowych ciągników, wrzesień przyniósł wzrost ilości rejestracji w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Jak informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych w ubiegłym miesiącu zarejestrowano 938 szt. nowych ciągników co jest drugim pod względem ilości tegorocznym wynikiem po marcu.

Wspomniane 938 szt. to aż o 305 szt. więcej nić w sierpniu, jednakże to wciąż gorszy wynik niż notowano w zeszłym roku, ponieważ we wrześniu 2022 roku zarejestrowano 1148 szt. nowych ciągników, czyli o 210 szt. więcej niż we wrześniu br. Sumarycznie od początku roku zarejestrowano 7166 szt. nowych ciągników i jest to o 1693 szt. mniej niż przed rokiem, co oznacza spadek o 19,1%.

Cały czas na pozycji lidera utrzymuje się marka John Deere, której po dziewięciu miesiącach 2023 roku zarejestrowano 1213 szt. ciągników, czyli o 57 szt. więcej niż przed rokiem.

Jednak przewaga John Deere nad New Holland zmalała tylko do 5 szt., gdyż po 9 miesiącach zarejestrowano 1208 szt. ciągników marki New Holland – 224 szt. mniej niż przed rokiem. Udziały marek John Deere oraz New Holland wynoszą na koniec września po 16,9 %.

Marka Kubota, która jest na trzecim miejscu notuje 811 szt. zarejestrowanych maszyn. To o 70 szt. więcej niż przed rokiem. Udziały tej marki wynoszą 11,3%.

Na czwartym miejscu znajduje się marka Deutz Fahr. 592 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 179 szt. mniej niż przed rokiem i tym samym Deutz Fahr osiąga 8,3% udziałów rynkowych. Natomiast miejsce piąte przypada marce Case IH, której 447 szt. zarejestrowanych ciągników pozwoliło na osiągnięcie 6,2% udziałów rynkowych.

Większych zmian nie ma również jeśli chodzi o liderów w poszczególnych kategoriach mocy, gdyż w okresie styczeń -wrzesień 2023 roku liderem w najniższych kategoriach mocy do 50 KM jest marka Kubota. W kategoriach 51-100 KM liderem jest New Holland, w kategorii 101-140 KM – Deutz Fahr, a w kat. powyżej 140 KM liderem jest marka John Deere.

Warto jednak zwrócić uwagę, że dwie skrajne kategorie mocy najniższa do 30 KM i najwyższa – powyżej 200 KM, są jedynymi, które notują obecnie więcej rejestracji niż w analogicznym okresie 2022 roku.

– Na podstawie naszych doświadczeń sprzedażowych mogę powiedzieć, że w ciągu ostatnich 10 lat zaszły ogromne zmiany na rynku, gdyż wspomniane 10 lat temu około 13 % sprzedaży stanowiły ciągniki duże powyżej 150 KM, ok. 30% stanowiły ciągniki z przedziału 100-150 KM, a ok. 60% miały ciągniki poniżej 100 KM. Dziś sytuacja się zmieniła, bo blisko 40% sprzedaży ciągników z naszego portfolio stanowią maszyny duże pow. 150 KM, natomiast średnie i małe ciągniki stanowią obecnie po około 20 kilka procent potencjału sprzedażowego – mówi Stanisław Gozdek z firmy Deutz Fahr.

źródło: PIGMiUR