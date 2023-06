Wolumen eksportu ukraińskich zbóż spadł rok do roku, ale nieznacznie

Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy poinformowało o wolumenie eksportu zbóż i oleistych w sezonie 2022/2023 do 12 czerwca. Wynika z nich, że nasz sąsiad wyeksportował od 1 lipca do wczoraj 46,7 mln ton, czyli o 2% mniej r/r.

Dość wyraźnie zmniejszył się udział pszenicy, do o 14% do 16 mln ton. Eksport jęczmienie zmniejszył się o ponad połowę, do 2,7 mln ton. Wyeksportowano 18 tys. ton żyta wobec 161,5 tys. ton o tej porze w zeszłym roku. Zwiększył się za to znacznie eksport ziarna kukurydzy; 27,7 mln ton to o 21% więcej r/r.

Ukraina wyeksportowała także 145,5 tys. ton mąki, czyli o ok. 2 razy więcej r/r. W zeszłym sezonie Ukraina wyeksportowała łącznie 48,6 mln ton zbóż i oleistych: pszenicy ​​18,7 mln ton, jęczmienia 5,8 mln ton, żyta 161,5 tys. ton, kukurydzy 23,5 mln ton i mąki 70,9 tys. ton.