Wielkanocny tydzień na rynku zbóż zapowiada się ciekawie

Zeszły tydzień był dość udany na paryskim Matifie; na jego początku dość wyraźnie wzrosły ceny rzepaku, zaś końcówka należała do pszenicy, której cena w piątek wzrosła o 7,5 EUR/t do 207,25 EUR/t.

Piątkowy wzrost ceny pszenicy miał związek z eskalacją na linii Moskwa-Kijów; nie wdając się w szczegóły po zeszłotygodniowym zamachu pojawiły się oskarżenia strony rosyjskiej o sprzyjanie władz ukraińskich terrorystom, co stwarza podejrzenia o to, że Kreml może dążyć na podstawie tego argumentu do eskalacji. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w zeszłym tygodniu po raz pierwszy w rosyjskiej narracji pojawiło się pojęcie wojny do opisania konfliktu na Ukrainie, dotychczas nazywanego “specjalną operacją wojskową”.

Nie wiadomo, jaki odwet za ostatnie ukraińskie ataki na infrastrukturę rosyjskiego przemysłu naftowego zostanie zastosowany, jednak obawy o dostawy zbóż z regionu Morza Czarnego są na rynkach wyraźne.

– Pogorszenie sytuacji na Morzu Czarnym doprowadziło już do znacznego wzrostu cen pszenicy na Matif. Powodem było pokrywanie krótkich pozycji przez inwestorów. Na początku tygodnia wielkanocnego fundusze surowcowe prawdopodobnie zajmą kolejne krótkie pozycje, co może doprowadzić do jeszcze większych skoków cen. To, jak trwałe będą te podwyżki cen, będzie zależeć od tego, jak zachowają się walczące strony w nadchodzących dniach i tygodniach. Jeśli sytuacja ponownie się uspokoi, ponowna krótka sprzedaż może szybko spowodować ponowny spadek cen. W zasadzie rynek zbóż pozostaje dobrze zaopatrzony, a podaż pszenicy z regionu Morza Czarnego jest duża – informuje serwis Kaack.

Jeżeli jednak dostawy rosyjskich i ukraińskich zbóż zostaną zakłócone w perspektywie kilku tygodni, rynek na pewno zareaguje wzrostami cen.

Źródło: Kaack