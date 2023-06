Unijny import rzepaku wzrósł w tym sezonie o 1/3

Kraje Unii Europejskiej sprowadziły w sezonie 2022/2023 7,33 miliony ton rzepaku wobec 5,46 mln ton w sezonie 2021/2022. Sprowadzono za to mniej soi i śruty sojowej.

Import rzepaku wzrósł więc rok do roku o 34%. Inaczej rzecz się ma z soją; sprowadzono ją w ilości 12,84 mln ton wobec 14,46 mln ton w zeszłym sezonie. Oznacza to spadek o 11%.

Z kolei, jak podała Komisja Europejska, do krajów UE trafiło 15,62 mln ton śruty sojowej wobec 16,22 mln ton w sezonie 2021/2022. Oznacza to spadek o 4%. Import oleju palmowego spadł o 19% – z 4,88 mln ton do 3,94 mln ton.

W nadchodzącym sezonie, ze względu na dobre prognozy zbiorów, szacowane jest zmniejszenie udziału importowanego rzepaku na unijnym rynku