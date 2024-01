Ukraiński eksport ma się nieźle, rosyjski zwalnia. Sprawdź ceny zbóż na Matif 15.01.2024

Wczoraj bardzo nieznacznie wzrosła cena pszenicy w Paryżu – o 0,75 EUR/t do 216,75 EUR/t, spadła zaś cena kukurydzy – o 2 EUR/t do 189 EUR/t. Rzepak podrożał o 3,25 EUR/t do 422,25 EUR/t. Giełda w Chicago była w poniedziałek zamknięta, choć wtorek rozpoczął się od korekt w górę. Poniżej przedstawiamy najważniejsze wydarzenia z rynku zbóż.

Te zdominowane są z regionu Morza Czarnego; Firma doradcza Ikar poinformowała o spadku cen eksportowych FOB na pszenicę 12,5% o 2 dolary do 242 USD/t. W zeszłym tygodniu Rosja wyeksportowała 750 tys. ton zbóż, podczas gdy pierwszy tydzień stycznia przyniósł wynik 910 tys. ton, w tym 640 tys. ton pszenicy. SovEcon przewiduje w styczniu od 3,5 do 4 mln ton wobec 3,9 w styczniu 2023.

Z kolei Ukraina wyeksportowała w pierwszych dwóch tygodniach stycznia 2,1 mln ton zbóż, o 0,4 mln ton więcej r/r. – Skumulowana wartość od rozpoczęcia sezonu w lipcu wynosi 20,6 mln ton i jest niższa od wartości z roku poprzedniego, która wyniosła 24,5 mln ton. Z tych 20,6 mln ton, 8,2 mln ton to pszenica (w roku poprzednim 8,9 mln ton), a 1,2 mln ton to jęczmień (w roku poprzednim 1,2 mln ton). Rząd szacuje, że ostatnie zbiory zbóż wyniosą 81,3 mln ton, z czego w tym sezonie na eksport trafi około 50 mln ton – informuje serwis Kaack.

Ukraina wyeksportowała też 11 mln ton kukurydzy, to o 2,8 mln ton mniej r/r. W tym sezonie na eksport trafi łącznie ok. 50 mln ton kukurydzy wobec zbiorów szacowanych na 81,3 mln ton.

Tymczasem w Indiach pomimo żądań branży drobiarskiej nie ma planów obniżenia ceł importowych na kukurydzę ze względu na planowane wyższe zbiory. Nie ma też planów co do importu pszenicy.