Ukraińcy zebrali już niemal 23 mln ton zbóż

Jak informuje UkrAgroConsult, na Ukrainie zebrano do tej pory 22 mln 961 tys. ton zbóż z powierzchni 5,292 mln hektarów przy średnim plonie 4,37 t/ha. Największy udział w zbiorach stanowi pszenica.

Pszenicy zebrano 17,698 mln ton z łącznie 3,830 mln ha, co daje średni plon na poziomie 4,62 t/ha. W przypadku jęczmienia łączne zbiory wynoszą 4,901 mln ton przy powierzchni 1,263 mln ha, co daje średni plon na poziomie 3,88 t/ha. Dalej są groch, proso i gryka.

Największe zbiory uzyskano w obwodzie odeskim – 3,2 mln ton. Tam żniwa dobiegły już końca. Z kolei w obwodzie zaporoskim wymłócono już 90% zbóż.

Nadal trwają zbiory rzepaku; do tej pory zebrano go 3,702 mln ton z powierzchni 1,312 mln ha, co daje średni plon na poziomie 2,81 t/ha.