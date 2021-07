Toprex 375 SC z rozszerzoną rejestracją o uprawy małoobszarowe

Ministerstwo Rolnictwa rozszerzyło rejestrację dla preparatu Toprex 375 SC firmy Syngenta. Ten znany producentom rzepaku fungicyd i regulator wzrostu, przeznaczony do jesiennej i wiosennej ochrony rzepaku, może być teraz stosowany także w uprawach małoobszarowych, m.in w rzepiku ozimym, lniance siewnej, gorczycy.

Bez ochrony plantacji przed chorobami grzybowymi oraz efektywnej regulacji wzrostu i rozwoju rośliny plony mogą spaść od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu procent. Toprex 375 SC. stosowany jesienią w dawce 0,3 l/ha w uprawie rzepaku ozimego zapewnia skrócenie i wzmocnienie pędów roślin, przyczynia się do wydłużenia i wzmocnienia systemu korzeniowego, a także przeciwdziała najważniejszym chorobom rzepaku, takim jak sucha zgnilizna kapustnych i czerń krzyżowych. Powtórzenie zabiegu tym samym preparatem wiosną w dawce 0,35 l/ha pozwala na zabezpieczenie plonu, aż do zbioru.

Rośliny objęte rejestracją obok rzepaku ozimego to m.in. rzepak jary, rzepik jary, lnianka siewna jara, gorczyca biała, gorczyca czarna, gorczyca sarepska, mak, len (wykorzystanie na olej, siemię, włókno i nasiona) oraz konopie (wykorzystanie na włókno i nasiona). Zalecana dla ww. upraw dawka to 0,35 l/ha.