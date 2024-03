Świąteczny popyt zaczyna się budzić: Ceny bydła 14.03.2024

W ostatnim tygodniu można zauważyć, że ceny bydła w kraju pozostaje stabilna z delikatną tendencją wzrostową w przypadku zwłaszcza krów i jałówek. Jak zatem wyglądają ceny bydła mięsnego na dzień 07.03.24?

Zbliżające się święta wielkanocne powodują, że zainteresowanie ze strony skupujących jest nieco większe niż tydzień temu, a podaż nieco niższa co powoduje, że w większości skupów notujemy nieznaczne podwyżki cen. Nie są one co prawda duże, bo nie przekraczają 10-20 groszy/kg, ale w porównaniu do marazmu cenowego ostatnich tygodni to już coś.

Ponadto patrząc całościowo na rynek analitycy banku ING w swoim ostatnim raporcie zauważają, że dobrą dla producentów bydła informacją jest z pewnością stabilny popyt zewnętrzny na polską wołowinę (eksportowane jest ok 80% krajowej produkcji).

Ceny na dzień 14.03.24 na podstawie ankiety telefonicznej:

W przypadku skupu w wadze żywej obowiązują następujące ceny:

– byki 8,8 – 14 zł netto/kg

– jałówki 6,7 -13 zł netto/kg

– krowy 4,5 – 10 zł netto/kg

Za wagę bitą ciepłą WBC skupujący oferują następujące stawki

– byki 18 – 21,4 zł netto/kg

– jałówki 17,5 – 21,5 zł netto/kg

– krowy 13- 18,5 zł netto/ kg

Górne widełki cenowe obowiązują przy dostawach powyżej 5 sztuk i dotyczą bydła ras typowo mięsnych.