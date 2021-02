CIECH z nową formulacją glifosatu. Producent deklaruje tę samą skuteczność przy połowie dawki

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, zarejestrował innowacyjną i chronioną patentem technologię BGT („Better Glyphosate Technology”), pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności produktów bazujących na glifosacie, przy obniżeniu o połowę dawki substancji aktywnej na hektar w porównaniu do istniejących standardów.

Jak deklaruje producent, nowa technologia to nie tylko baza do innowacyjnego i skutecznego produktu dla rolników, ale również odpowiedź CIECH na wyzwania związane z realizacją postanowień Europejskiego Zielonego Ładu. Łączy bowiem troskę o środowisko naturalne z potrzebami nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa, które przy rosnącej liczbie ludzi na świecie nie może rezygnować z efektywnych środków produkcji, w tym glifosatu – najczęściej używanej substancji aktywnej na świecie w ochronie roślin.

Dzięki zmniejszeniu dawki glifosatu o połowę, przy utrzymaniu takiej samej skuteczności produktu, BGT to przełomowy postęp w obszarze zrównoważonego rozwoju rolnictwa oraz ograniczenia wpływu środków ochrony roślin na środowisko. CIECH jest pierwszą firmą, która zastosuje technologię w skali przemysłowej i wprowadzi ją na światowy rynek. Jednocześnie, jest to pierwsza tak znacząca innowacja w obszarze formulacji glifosatu od 45 lat.

Technologia została zarejestrowana w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Zezwolenie nr R- 2/2021 z dnia 09.02.2021 r.), wiosną produkt oparty o nią zostanie wprowadzony na polski rynek, a jeszcze w 2021 roku zadebiutuje w innych krajach Europy. Spółka docelowo zamierza wprowadzić technologię BGT na wszystkich najważniejszych rynkach, na których używany jest glifosat.

– Komercjalizacja technologii BGT to ważny element rozwoju naszego biznesu Agro oraz dywersyfikacji przychodów Grupy, dzięki czemu doskonale wpisuje się w realizację strategii biznesowej CIECH na lata 2019-2021. Technologia ta stanowi odpowiedź na wyzwania współczesnego rolnictwa, które z jednej strony musi być coraz bardziej wydajne, co oznacza konieczność skutecznej ochrony upraw, a z drugiej musi sprostać oczekiwaniom regulatorów i konsumentów, związanym z ograniczaniem stosowania substancji aktywnych – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Technologia BGT to innowacyjne połączenie systemu adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, zapewniające pełną funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie. Unikalne połączenie wszystkich kluczowych składników ułatwia przygotowanie cieczy opryskowej i przyczynia się do zwiększenia jej ilości, zatrzymywanej na powierzchni roślin, stwarzając korzystne warunki do wnikania substancji aktywnej i przemieszczania jej do miejsca działania.

Dzięki temu to przełomowe rozwiązanie pozwala na znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar nawet o 50% w porównaniu do produktów konkurencji, bez rezygnacji ze sprawdzonej skuteczności. Produkt zawiera także już wbudowane zwilżacze oraz siarczan amonu, na ogół dodawany przez użytkowników osobno, co poprawia łatwość stosowania. Efektywność technologii BGT potwierdzają liczne przeprowadzone badania – zarówno w warunkach polskich, europejskich, jak i światowych.

– Chcemy, by produkt oparty na tej przełomowej technologii stał się kolejną flagową marką CIECH Sarzyna – podobnie jak Chwastox. BGT to technologia o ogromnym potencjale komercyjnym. Bardzo się cieszę, że jako pierwsza na świecie wprowadza ją od początku do końca CIECH Sarzyna – począwszy od etapu testów polowych przez rejestrację, uruchomienie produkcji na skalę przemysłową, aż po opracowanie strategii marketingowej i sprzedażowej – dodaje Wojciech Babski, Prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu Agro w Grupie CIECH.

Nowa technologia formulacji glifosatu wpisuje się w proponowane założenia programu Komisji Europejskiej „Od pola do stołu” („From Farm to Fork”), który zakłada m.in. obowiązek redukcji zużycia substancji aktywnych w Unii Europejskiej do 2030 roku. Dlatego rozwiązanie zaproponowane przez Grupę CIECH może stanowić najlepszy możliwy kompromis między potrzebami nowoczesnego rolnictwa, a postawami proekologicznymi związanymi z realizacją postanowień Europejskiego Zielonego Ładu.

Glifosat jest najczęściej używaną na świecie substancją aktywną stosowaną w ochronie roślin. Herbicydy oparte na tej substancji aktywnej są jednymi z najdokładniej przebadanych środków ochrony roślin na świecie, dopuszczonymi do użytku przez agencje regulacyjne w ponad 160 krajach. Bezpieczeństwo ich stosowania jest potwierdzone przez ponad 800 opracowań naukowych. Takie stanowisko zajęły także najważniejsze światowe instytucje zajmujące się stosowaniem tego typu substancji w produkcji żywności dla ludzi. Pozytywną opinię wydał przede wszystkim Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

