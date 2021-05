Halvetic – innowacyjny herbicyd na bazie glifosatu. Jak działa?

CIECH Sarzyna, największy polski producent środków ochrony roślin, podczas konferencji online, która odbyła się z końcem kwietnia, zaprezentował najnowszy środek chwastobójczy na bazie glifosatu. Preparat jest dostępny pod nazwą Halvetic. Jak zapewnił koncern, Halvetic to skuteczny, szybki w działaniu i prosty w użytkowaniu produkt do walki z chwastami, który powstał w oparciu o innowacyjną i opatentowaną technologię BGT (Better Glyphosate Technology), pozwalającą na utrzymanie dotychczasowej skuteczności substancji czynnej, przy obniżeniu jej dawki na hektar o połowę w porównaniu do istniejących standardów. Halvetic jest dostępny w sprzedaży detalicznej od maja. O tym nowym herbicydzie totalnym opowiadał nam Andrzej Joniec, specjalista z firmy CIECH Sarzyna.

– Jesteśmy pierwszą firmą na świecie, która zastosowała technologię BGT w skali przemysłowej i wprowadziła ją na rynek. Jednocześnie, jest to pierwsza tak znacząca innowacja w obszarze formulacji glifosatu od 45 lat. Efektem wieloletnich prac i badań jest nasz nowy produkt Halvetic, który wpisuje się nie tylko w nasz ambitny rozwój portfolio produktowego, ale również łączy troskę o środowisko naturalne z potrzebami nowoczesnego i zrównoważonego rolnictwa – mówi Wojciech Babski, prezes Zarządu CIECH Sarzyna i szef biznesu AGRO w Grupie CIECH.

Halvetic jest herbicydem nieselektywnym w formie koncentratu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanym nalistnie, przeznaczonym do zwalczania bardzo szerokiego spektrum jednoliściennych oraz dwuliściennych chwastów jednorocznych i wieloletnich. Może być stosowany po zbiorach po różnych uprawach i na ścierniskach, do przedwschodowego zwalczania chwastów w kukurydzy, w sadach oraz na terenach nieużytkowanych rolniczo.

Halvetic zawiera 180 g glifosatu w formie soli izopropyloaminowej oraz już wbudowane zwilżacze i siarczan amonu, na ogół dodawany przez użytkowników osobno, co poprawia łatwość jego stosowania. Dawka produktu jest uzależniona od gatunku chwastów, stopnia zachwaszczenia uprawy i wynosi od 1,5 do 6,0 l/ha. Środek jest pobierany przez zielone części roślin (liście, zielone pędy i niezdrewniałą korę), a następnie przemieszcza się w całej roślinie i dociera do jej części podziemnych (korzenie, rozłogi itp.), powodując zahamowanie wzrostu i rozwoju, a następnie ich zamieranie. Pierwsze objawy działania środka (żółknięcie i więdnięcie) w zależności od warunków meteorologicznych widoczne są po upływie 7–10 dni od zabiegu. Całkowite zamieranie roślin następuje po ok. 2–4 tygodniach.

Innowacyjne połączenie systemu adiuwantów (substancji pomocniczych) i innych dodatków, zapewnia pełną funkcjonalność glifosatu w jednym produkcie. Unikatowe połączenie wszystkich kluczowych składników ułatwia przygotowanie cieczy roboczej, a także zwiększa retencję produktu na powierzchni zwalczanych chwastów, stwarzając korzystne warunki dla wnikania substancji czynnej i przemieszczania jej do miejsca działania. Ogranicza także wpływ negatywnych czynników biotycznych (np. warstwa woskowa na powierzchni roślin), jak i abiotycznych (np. skrajne temperatury, niedostatek wody w glebie) na skuteczność zabiegu. Technologia BGT pozwala na znaczące zmniejszenie dawki glifosatu na hektar – nawet o 50% w porównaniu do innych produktów, bez rezygnacji ze sprawdzonej skuteczności.

Przypomnijmy, że glifosat jest najczęściej używaną na świecie substancją czynną stosowaną w ochronie roślin. Herbicydy na nim oparte są jednymi z najdokładniej przebadanych środków ochrony roślin na świecie, dopuszczonymi do użytku przez agencje regulacyjne w ponad 160 krajach. Bezpieczeństwo ich stosowania jest potwierdzone przez ponad 800 opracowań naukowych. Takie stanowisko zajęły także najważniejsze światowe instytucje zajmujące się stosowaniem tego typu substancji w produkcji żywności dla ludzi. Pozytywną opinię wydał przede wszystkim Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).