Stabilizacji i niskich cen ciąg dalszy: Ceny zbóż 10.10.2023

Początek tygodnia przynosi dalszą stabilizację cen na niskich poziomach i raczej nie zapowiada się, aby ta sytuacja w krótkim terminie czasu mogła ulec zmianie.

Obecnie ruch na krajowym rynku zbóż w dużej mierze ogranicza się do kukurydzy, w przypadku której mamy pełnię zbiorów. Do skupów trafiają duże jej ilości, a to powoduje, że ceny nie ulegają większym zmianom, jeśli już to raczej nieznacznie spadają. Sytuacji nie ułatwia dodatkowo fakt, że wg. ostatnich prognoz Komisji Europejskiej zbiory kukurydzy w naszym kraju mają być aż o 1,7 mln ton wyższe od ostatniej prognozy i mają się kształtować na poziomie 9,24 mln ton.

We wspomnianym raporcie również produkcja pszenicy miękkiej w Polsce wyniosła w bieżącym sezonie 12,65 mln ton, czyli minimalnie mniej niż we wcześniejszej prognozie i o 5 proc. mniej niż rok wcześniej, ale mimo wszystko jest to wynik blisko 7 proc. powyżej średniej pięcioletniej.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 760 do 1090 zł za tonę. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 660 do 800 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 570 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 840 zł/t. Na nieco wyższych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 580 do 750 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 550 do 700 zł/t, a paszowe od 500 do 670 zł/t. Spadły również ceny rzepaku i obecnie można maksymalnie dostać 1810 zł/t, a ceny minimalne znajdują się na poziomie 1680 zł/t.

Niewielkie ruchy cenowe notujemy również w przypadku kukurydzy suchej, gdzie maksymalnie można dostać 820 zł za tonę, a ceny minimalne wynoszą 700 zł/t. W przypadku mokrej kukurydzy (wilgotność 30 proc.) ceny wahają się natomiast w przedziale od 400 do 480 zł/t, czyli bez większych zmian w stosunku do ubiegłego tygodnia.