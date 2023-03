Spadki wreszcie wyhamowały, a rzepak nawet 80 zł w górę: Ceny zbóż 28.03.23

Wraz z początkiem nowego tygodnia pojawiły się wreszcie dobre wieści dla rolników posiadających jeszcze zboże na sprzedaż: spirala spadków została wreszcie przerwana.

Końcówka ubiegłego tygodnia i wczorajszy poniedziałek stały pod względem solidnych wzrostów na rynkach światowych a to przyczyniło się do zatrzymania spadków na rynku krajowym. Na chwilę obecną mamy wyhamowanie spadków w przypadku większości zbóż a na rzepaku jest nawet solidne, bo sięgające 70-80 zł na tonie odbicie.

Nie wiadomo na razie jak długo taka sytuacja może się utrzymać, ponieważ podmioty skupowe na chwilę obecną wstrzymują się w większości przypadków z korektą cen w górę tłumacząc to wyczekiwaniem na to w jakim kierunku pójdzie rynek. Ważne jest jednak to, że po tygodniach nieustannych spadków mamy wreszcie zatrzymanie ruchu w dół, choć na bardzo już niskich poziomach.

Wszystkie powyższe czynniki sprawiają, że obecnie za pszenicę konsumpcyjną maksymalnie można uzyskać 1180 zł/t, ale dotyczy to jedynie pszenicy o 14% białka dostarczonej do portów. Większość ofert w głębi kraju waha się w granicach od 890 do 1050 zł/t. Niestety gorzej jest w przypadku pszenicy paszowej, gdzie kupujący oferują stawki na poziomie 810-1000 zł/t, choć należy zauważyć, że stawki te ruszyły delikatnie w górę od zeszłego tygodnia.

Niskie poziomy cenowe notowane są w przypadku jęczmienia, którego najniższe stawki rozpoczynają się od 700 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 950 zł w przypadku zboża paszowego. Tylko nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 700 zł/t do nawet 1300 zł/t. Na poziomach zbliżonych do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 700 do 940 zł/t.

Niestety bardzo źle prezentuje się sytuacja w przypadku żyta i to zarówno konsumpcyjnego jak i paszowego. Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 670 do 970 zł/t, a paszowe od 590 do 920 zł/t.

Mocno natomiast od ubiegłego tygodnia podrożał rzepak, którego ceny wzrosły nawet o 79-80 zł na tonie. Obecnie pojawiły się znów oferty kupna dochodzące do 2100 zł/t, a najniższe stawki oscylują w okolicach 1780 zł/t.

Ze względu na dużą podaż ceny kukurydzy utrzymują się na dosyć niskich poziomach i obecnie jej cena minimalna wynosi 820 zł/t a stawki maksymalne nie przekracza poziomu 1020 zł/t.