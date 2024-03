Siekierski: zachodni kapitał broni swoich interesów na Ukrainie i naciska na Brukselę

– Towary z Ukrainy są tańsze, tam jest produkcja na dobrych glebach, w dużej skali, także tam wszedł kapitał różnych krajów; holenderski, duński, amerykański. To też nam utrudnia pewne relacje z Ukrainą, bo przecież oni mieszkają i są zarejestrowani w różnych rajach podatkowych, też oddziałują na Unię, żeby pilnować swoich interesów – powiedział dziś w Polskim Radiu 24 minister rolnictwa Czesław Siekierski.

Minister Siekierski wskazał, że mamy ogromny problem z napływem towarów z Ukrainy oraz zwrócił uwagę na to, że przepływ tychże towarów monitorowany jest coraz lepiej dzięki wzmocnieniu kontroli na granicach.

Minister został zapytany o to, czy po wczorajszych rozmowach jest szansa, aby w miarę szybko zakończyć protest.

– Należałoby zdefiniować, co znaczy szybko, bo jeżeli chodzi o ten obszar spraw. Zielony Ład został wprowadzony 2 lata temu przez poprzedni rząd, była akceptacja na to wszzystko premiera Morawieckiego, te rozstrzygnięcia zostały w dużej mierze ukryte także przed Sejmem, w związku z tym rolnicy nie byli w pełni poinformowani, jakie im tutaj przygotowała rozstrzygnięcia w Zielonym Ładzie Polska, nasz rząd. To wymaga pewnego procesu, to rozwiązania przyjęte ustawowo […] i zmiana wymaga tej ścieżki – odpowiadał minister zaznaczając, że należy zmodyfikować rozwiązania Zielonego Ładu wg propozycji rolników i przypominając, że zaproponował w poniedziałek na Radzie AGRIFISH, aby w przyszłym roku norma warunkowości polegająca na ugorowaniu stała się ekoschematem.

Minister będzie proponował także na poziomie unijnym rekompensaty dla rolników z racji strat poniesionych nadmiernym importem z Ukrainy. – Rolnictwo jest w trudnej sytuacji finansowej, [rolnicy] nie mają środków na pokrycie kosztów, zakup nawozów, a wiosna właściwie już jest – zauważył.

Kolejny element to pozbycie się nadwyżki zbóż, która będzie wynosiła na koniec sezonu w Polsce ok. 9 mln ton. Tym również miałaby się zająć Unia Europejska, m.in. finansując pomoc humanitarną dla krajów, z których Rosja wyparła kraje europejskie.

