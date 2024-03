Rynki towarowe: Pszenica na historycznych minimach, ale cały czas rośnie cena rzepaku

Wczorajszy dzień na światowych rynkach towarowych zakończył się spadkami cen pszenicy do poziomów nie notowanych od 3,5 roku. Jedynym pocieszeniem jest tylko to, że kontrakty na rzepak cały czas zyskują oddalając się od minimów.

Kontrakty terminowe na pszenicę na giełdzie Matif spadły we wtorek do nowych minimów i najczęściej handlowany kontrakt majowy spadł o 3 EUR do 190,25 EUR/t. Od maksimum z 27 lutego spadł on o 10,50 EUR (5,25%). Na giełdy w USA wpływ miała także słaba sytuacja na rynku europejskim. Najczęściej notowany majowy kontrakt na CBoT stracił 13 centów i spadł do poziomu 551 centów/buszel (186 EUR/t).

Nastroje w Paryżu pogorszyły wyniki algierskiego przetargu ogłoszonego przez państwowego algierskiego skupującego zboże OAIC. Wstępne zakupy z dostawą w czerwcu i lipcu w nieznanej ilości miały być dokonywane po cenie 228 USD/t (210 EUR/t). Handlowcy zakładają, że prawdopodobnym pochodzeniem jest Morze Czarne, ponieważ francuska pszenica nie może być dostarczana po takich cenach.

Z kolei w przypadku kukurydzy wczorajsze notowania na CBoT zamknęły się słabiej. Najczęściej notowany majowy kontrakt stracił 3,75 centów i spadł do 426,25 centów/buszel (155 EUR/t). Na Matif najczęściej notowany kontrakt czerwcowy wzrósł o 0,50 EUR do 173,50 EUR/t.

Ceny kukurydzy w Chicago są obciążone tanimi ofertami z Brazylii i Ukrainy . Całkowity eksport Ukrainy od lipca do końca lutego wyniesie 16 mln ton, a przy łącznym potencjale 23 mln ton na sezon 2023/24 tempo eksportu pozostanie wysokie. Jednak niskie ceny kukurydzy na Ukrainie oznaczają również, że produkcja nie jest już opłacalna i rolnicy przestawią się na bardziej dochodowe uprawy, takie jak soja i rzepak, spodziewa się Ukraińska Rada ds. Rolnictwa.

Natomiast rynek rzepaku w dalszym ciągu rozwija się pozytywnie na Matif, gdzie kontrakt majowy wzrósł w środę o 5 EUR do 422,25 EUR/t, odnotowując trzeci dzienny wzrost z rzędu. Jednak na CBoT soja ponownie traciła i najczęściej handlowany kontrakt majowy stracił 6 centów i spadł do 1149 centów/buszel.

Rynek rzepaku wsparły doniesienia z Indii, że na zbiory rzepaku nałożyły się burze . Może to zmusić kraj do importu większej ilości oleju roślinnego, na czym skorzystał również olej palmowy w Malezji . W Kuala Lumpur ceny oleju palmowego zamknęły się we wtorek najwyżej od pięciu tygodni, odrabiając straty po dwudniowym spadku. Dziś olej palmowy ponownie zyskuje na wartości.

źródło: Kaack