Ruch w cenach i skupach niewielki: Ceny zbóż 12.09.2023

Początek nowego tygodnia nie przynosi wielkich zmian w cennikach skupowych, a jednocześnie ilość dostarczanych do skupów zbóż jest stosunkowo mała i handel jest obecnie dość niemrawy.

W punktach skupu w dalszym ciągu ruch jest umiarkowany, gdyż sami rolnicy czekają na wzrost cen, zwłaszcza cii, którzy posiadają zboża o najlepszych parametrach, gdyż tych jest w tym roku mało, a i same skupy nie są bardzo mocno zainteresowane kupnem, gdyż napotykają na problemy z dalszą odsprzedażą zboża np. do firm paszowych, które są na chwilę obecną dobrze zaopatrzone.

Analitycy spodziewają się, że większy ruch w skupach może pojawić się po połowie września, kiedy to część rolników może zdecydować się na sprzedaż i czyszczenie magazynów przed nadchodzącymi zbiorami kukurydzy ziarnowej. Do tego czasu nie przewidują również większych ruchów cenowych.

Powyższe czynniki sprawiają, że obecnie ceny za pszenicę konsumpcyjną kształtują się na poziomie od 750 do 1030 zł za tonę. Jak zawsze najdrożej jest na północy i północnym zachodzie kraju, a najtaniej na południowym wschodzie. Niższa jest oczywiście cena pszenicy paszowej, gdzie obecnie skupujący oferują ceny na poziomie od 670 do 820 zł za tonę.

Z kolei stawki za jęczmień paszowy rozpoczynają się od 590 zł/t., a maksymalną stawką jest natomiast obecnie 780 zł. Nieco lepiej jest z jęczmieniem konsumpcyjnym, który wyceniany jest obecnie od 600 zł/t do nawet 830 zł/t. Na zbliżonych poziomach w stosunku do jęczmienia paszowego utrzymują się obecnie stawki za pszenżyto i kupujący są skłonni płacić za nie od 600 do 770 zł/t.

Jeśli chodzi o żyto konsumpcyjne to cena zawiera się w przedziale od 560 do 700 zł/t, a paszowe od 500 do 660 zł/t. Stabilnie zachowują się na początku bieżącego tygodnia także ceny rzepaku. Maksymalna stawka nie uległa zmianie od ubiegłego tygodnia i wynosi cały czas 1920 zł/t. Z cenników zniknęły natomiast oferty poniżej 1700 zł/t i obecnie minimalne stawki rozpoczynają się od 1710 zł/t.

Stabilnie zachowują się również ceny kukurydz, która jest wyceniana minimalnie na 700 zł za tonę, a maksymalnie nie dostaniemy więcej niż 890 zł/t za ubiegłoroczne suche ziarno. Cenom nie pomagają nawet szacunki nowych zbiorów, które wg. analityków wyniosą 7 mln ton wobec 8,3 mln w roku ubiegłym.