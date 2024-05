W zbożach jarych pokazały się ślimaki

Po ostatnich opadach deszczu, lokalnie na plantacjach zbóż jarych pokazały się ślimaki. Warto sprawdzać obrzeża pól, miedze, śródpolne zarośla oraz rowy. Są to naturalne kryjówki ślimaków.

Okazuje się, że na wielu plantacjach jest problem ze ślimakami. Nie tylko deszcze powodują pojawianie się ślimaków na polach. Również wschodząca wieczorem rosa ma w tym swój udział.

Czasem żerowanie ślimaków na liściach zbóż jest mylone z uszkodzeniami powodowanymi przez grad. Gdy jest duża presja ślimaków na polu, to liście zbóż są mocno porozrywane. Na liściach obserwujemy podłużne i poszarpane otwory. Jak więc odróżnić czy uszkodzenie spowodował grad czy ślimak? W przypadku gradu, uszkodzenia roślin będą widoczne na całej plantacji. W przypadku ślimaków, uszkodzone będą rośliny tylko na obrzeżach pól. Dodatkowo, jeżeli sprawcą były ślimaki, to na liściach będziemy widzieć śluz.

Wyróżniamy dwa rodzaje ślimaków. Są to ślimaki skorupkowe i nagie. Na polach głównie występują ślimaki nagie. Należą one do dwóch rodzin. Do rodziny ślinikowatych (np. ślinik pospolity, ślinik wielki, ślinik rdzawy) oraz do rodziny pomrowikowatych (np. pomrowik plamisty).

Szukając ślimaków najlepiej obserwacje wykonać wieczorem, gdy rosa wchodzi na rośliny, albo z samego rana. Gdy wilgotność powietrza spada poniżej 80% ślimaki nagie chowają się w glebie, w zaroślach oraz w miedzach. Można obkaszać rowy i miedze, bo oprócz chwastów, zwalczamy naturalne kryjówki ślimaków.

Środki ochrony roślin, które służą do zwalczania ślimaków to moluskocydy. Słowo to pochodzi od łacińskiej nazwy molluscus – miękki i ceado – zabijam. Ślimaki należą do gromady mięczaków, stąd to słowo „miękki”.

Do zwalczania ślimaków stosuje się substancję czynną jaką jest metaldehyd. Znajdziemy ją na przykład w produkcie SlimKat Agro 3 GB, Ślimax Agro Plus GB, czy Xiren GB. Metaldehyd działa na ślimaki kontaktowo i żołądkowo. Zakłóca działanie układu nerwowego i powoduje nadmierne wydzielanie śluzu. Jak ślimaki nadmiernie wydzielają śluz, to następuje utrata płynów ustrojowych i następuje odwodnienie. W ciągu 1–3 dni po aplikacji środka następuje wysuszenie i śmierć ślimaków.