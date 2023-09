Rosja sprzedaje 0,5 mln ton pszenicy Egiptowi, pszenica najtańsza od końca maja. Tanieje rzepak

Wczorajsza informacja o sprzedaży 0,5 mln ton pszenicy Egiptowi przez Rosję popsuła nastroje na paryskim Matifie. W efekcie jej cena spadła w kontrakcie na grudzień o 1 EUR/t do 234 EUR/t, co jest poziomem najniższym od końca maja.

Wczoraj w Soczi odbyło się spotkanie Putina z Erdoganem, jednak po spotkaniu nie usłyszeliśmy nic poza znanymi już stanowiskami.

Z kolei australijski urząd ds. rolnictwa obniżył prognozy tamtejszej produkcji o 800 tys. ton w stosunku do czerwcowej prognozy do 25,4 mln ton.

Rzepak w kontrakcie na listopad staniał o 8,25 EUR/t do 465,25 EUR/t, choć Strategie Grains obniżyło swoją prognozę zbiorów w UE o 0,4 mln ton do 18,9 mln ton.

– W przypadku nasion słonecznika Strategie Grains obniżyło prognozę o 200 000 ton do 10,3 mln ton, co nadal stanowi około 10% powyżej produkcji w 2022 roku. W przypadku soi prognozę obniżono o 30 000 ton do 2,84 mln ton, czyli o około 14% więcej niż w 2022 r. – informuje Kaack.

Podkreśla się za to wysoką podaż rzepaku ukraińskiego i australijskiego.

Kukurydza staniała o 0,75 EUR/t do 211,75 EUR/t. a Ukrainie ma zostać zebranych 28 mln ton, czyli o 1,1 mln ton więcej niż szacowano w sierpniu.

Z powodu święta giełda w Chicago wczoraj była zamknięta.