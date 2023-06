Rolnicy protestują w Dorohusku. Chcą rozwiązań na kolejny sezon

W dniu dzisiejszym odbył się kolejny już protest rolników na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku przeciwko trudnej sytuacji w jakiej znajdują się polscy rolnicy poszkodowani przez nadmierny import z Ukrainy.

Jak podkreślają działacze Agrounii, która bierze udział w proteście, mija praktycznie rok od momentu kiedy zaczęto sygnalizować, że mogą wystąpić zaburzenia na polskim rynku spowodowane importem z Ukrainy.

Mówili oni równocześnie, że rząd bagatelizował te problemy twierdząc, że to co wjeżdża do Polski z terenu Ukrainy to są ilości śladowe, które nie są w stanie zdestabilizować polskiego rynku. Obecnie zaś kiedy problem jest bardzo duży, rząd mówi o rekompensatach i pieniądzach dla rolników, ale ich ciągle nie ma i wypłacane mają być rzekomo dopiero po wyborach.

Rolnicy zgromadzeni w Dorohusku domagali się, aby rząd przedstawił konkretne rozwiązania na kolejny sezon, tak aby sytuacja z roku obecnego się nie powtórzyła, ponieważ jak sami mówią za chwilę zaczną się żniwa, a rolnicy nie mają żadnych gwarancji, że z zebranymi plonami nie zostaną pozostawieni sami sobie.

Na proteście odniesiono się również do zapewnień ministra rolnictwa Roberta Telusa odnośnie tego jak rząd dobrze pomaga rolnikom. Stwierdzono, że są to tylko zapewnienia , które nie przekładają się na rzeczywistą pomoc dla branży.