Rolnicy dali rządowi dużo czasu. Teraz zablokują przejście graniczne na A2 w Świecku

Rolnicy są bardzo zawiedzeni i zdenerwowani rozmowami z rządem. Nie mają ochoty na kolejne spotkania z których nic nie wynika – informuje Roman Waszczyk, rzecznik protestu rolników na S3.

„Rolnicy dali Rządowi dużo czasu na zaproponowanie konkretnych rozwiązań prowadzących do zrealizowania postulatów protestujących rolników – informuje Roman Waszczyk (pisownia oryg. – red.). – „Wczoraj odbyło się spotkanie rolników podsumowujące sobotnie spotkanie z premierem w Warszawie oraz całe dotychczasowe działania Rządu. Rolnicy są bardzo niezadowoleni, zawiedzeni i zdenerwowani brakiem konkretnych działań rządzących i nie mają już chęci ani wyboru, by czekać na kolejne spotkania i oświadczenia, z których nic nie wynika.

Zdecydowali więc, by bez względu na rozwój zdarzeń ponownie zablokować przejście graniczne na A2 w Świecku. Blokada rozpocznie się w niedzielę 17.03.2024 r. o godzinie 13.00 i potrwa do środy 20.02.2024 r. do godziny 22.00.

Z otrzymanych informacji wynika także, że z dużym prawdopodobieństwem do protestu rolników na A2 Świecko przyłączą się też transportowcy (decyzja zapadnie z ich strony w czwartek).

Rolnicy przez blokadę będą przepuszczać tylko służby, transporty ponadnormatywne oraz pracowników medycznych”.