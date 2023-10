Rekord plonu ziemniaka

Gospodarstwo Rolne Roberta Witkowskiego z Biskupice/k. Radziejowa ustanowiło rekord województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz rekord Polski w klasie największy plon ziemniaka z hektara.

Rekordowy plon ziemniaka to 79,84 t/ha odmiany Camelia. To odmiana średniowczesna o bardzo żółtym miąższu i skórce, nadająca się do długiego przechowywania. W gospodarstwie rekordzisty, które jest gospodarstwem rodzinnym, korzystano z doradztwa i technologii firmy PROCAM. Oceny plonowania dokonano pod nadzorem Kancelarii Rekordów.